本报北京4月16日电 （记者赵展慧）4月15日，在国新办新闻发布会上，中国银保监会相关负责人介绍一季度银行业保险业运行发展有关情况。一季度，各项金融政策持续稳定发力，银行业保险业运行平稳健康，服务实体经济成效明显，抵御风险能力稳步提升。

银保监会发布的数据显示，初步统计，一季度，银行业境内口径总资产351.1万亿元，同比增长8.9%，其中各项贷款同比增长11%。银行业总负债321万亿元，同比增长8.8%，其中各项存款同比增长9.3%。保险业总资产25.5万亿元，同比增长2.6%。保险公司原保险保费收入1.8万亿元，同比增长4.4%。

银行业保险业服务实体经济成效明显，主要体现在“四个持续”。一是信贷投放总量持续增加。1—3月，境内各项贷款新增8.6万亿元，同比多增4455亿元。二是信贷结构持续优化。制造业贷款同比大幅多增，新增1.8万亿元，为去年同期增量的1.7倍；普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增长22.6%，比各项贷款平均增速高11.5个百分点；高技术产业贷款余额超7万亿元。三是融资成本持续下降。新发放企业类贷款年化利率较年初下降0.2个百分点，新发放普惠型小微企业贷款利率较年初下降0.25个百分点。四是对抗击疫情的支持力度持续增强。卫生和社会工作贷款新增419亿元，同比多增200亿元；批发和零售业贷款新增1.2万亿元，同比多增1092亿元。

今年以来，助企纾困尤其是帮助小微企业和个体工商户缓解资金压力等重点工作不断加力。今年银保监会继续明确小微企业贷款增量、扩面、提质、降价的工作目标，初步统计，到3月末，全国普惠型小微企业贷款余额较年初增长超过1.5万亿元，比各项贷款增速高出一倍；前3个月，全国新发放普惠型小微企业贷款利率自2018年一季度以来已累计下降2.37个百分点。银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞介绍，银保监会要求银行不得对受疫情影响暂时出现财务困难的小微企业和个体工商户抽贷、断贷，鼓励银行通过贷款展期、调整还款安排等方式给予支持；对于符合续贷条件的小微企业和个体工商户，银行要积极给予续贷支持。

此外，银保监会加强了对货运物流行业的纾困解难，通过加大资金支持力度、帮扶货运司机等重点群体、创新担保方式等多种措施全力支持货运物流保通保畅。

一季度，各项金融监管政策持续发力，从增加金融供给、改善金融需求两端不断加大支持实体经济力度，弥补金融服务短板。比如近期银保监会印发通知，加强“新市民”金融服务工作。银保监会首席检查官、新闻发言人王朝弟表示，银保监会将引导各金融机构降低“新市民”创业融资成本、优化住房金融服务、对“新市民”职业技能培训提供金融支持、提高健康保险服务水平、逐步缓解“新市民”金融服务过程中的信息不对称。同时，银保监会持续推动养老金融业务发展，今年2月将养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展至“十地十机构”。到今年一季度末，已有16只养老理财产品顺利发售，16.5万投资者累计认购420亿元，目前10个试点地区符合条件的个人投资者可以通过线上或者线下渠道购买养老理财产品。

服务实体经济质效提升的同时，银行保险机构抵御风险能力稳步提升。一季度，银行业不良贷款余额3.7万亿元，不良贷款率1.79%，较年初略有下降。初步统计，截至3月末，银行业普惠型小微企业不良贷款率2.07%，同比下降0.25个百分点。银行业金融机构拨备余额7.3万亿元，拨备覆盖率199.5%。保险业偿付能力仍处于较高水平。

“整体来看，我国金融机构保险业稳健运行，各项指标都非常健全。”银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，下一步将继续督促银行保险机构坚持稳字当头、稳中求进，做好外部风险研判和应对，有效应对国际经济金融形势变化的影响和冲击，更好地服务实体经济。

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 04 版）

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