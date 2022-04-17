新华社昆明4月16日电（记者林碧锋）记者16日从云南省人力资源和社会保障厅获悉，去年底云南在全省部署开展的农村劳动力转移就业“百日行动”，实现农村劳动力转移就业1565.99万人。

云南省人力资源和社会保障厅厅长杨榆坚介绍，农村劳动力转移就业“百日行动”启动以来，各级人社部门按照“在外的稳在当地、返回的精准帮扶、春节后及早输出”思路，围绕“稳、转、补”三个阶段，做好农村劳动力转移就业工作。

今年春节后，云南各级人社部门广泛动员各方力量，尤其是劳务经纪人、人力资源服务机构，参与转移就业工作；昭通、昆明、曲靖等地结合实际，通过汽车、高铁、飞机，“点对点、一站式”有序组织农村劳动力外出务工。

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