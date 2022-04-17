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黄金变“白银” 市场监管“验真身”

2022年04月17日08:36 | 来源：北京青年报
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原标题：黄金变“白银” 市场监管“验真身”

　　近日，顺义区市场监督管理局进行了一起消费纠纷调解：消费者购买黄金戒指佩戴3天后变成了银色，消费者认为商家掺假。接到投诉后，执法人员立即了解情况并开展相关检查。在调查中，商家的一个操作让“白银”现场变回了黄金，这到底是怎么回事？

　　近日，市民毛女士投诉，3月16日其在一家商场的黄金饰品专柜购买了足金戒指，净重9.13克，金额4926元，戴了3天后戒指变成了银色。毛女士认为戒指有杂质，商家掺杂掺假，要求协调退货退款进行赔偿，并对商家进行处罚。

　　接到投诉后，执法人员立即赶到现场进行调查，发现该商家具有有效的营业资质及品牌经销授权书。随后，执法人员调取了被诉商品同批次黄金产品检验报告，检验结果均显示含金量大于999.5‰，未发现被诉主体存在无证经营销售假冒伪劣商品的违法行为。

　　既然不是假货，黄金戒指为何会变成银色？执法人员向相关专业人士咨询了解后得知，该黄金首饰可能接触到了消毒液、染发剂等化学品才导致变色，一般通过烧制清洗后可恢复黄金颜色。随后，执法人员组织毛女士和商家进行调解。现场，在毛女士的同意下对戒指进行清洗烧制，戒指当场变回黄金本色。销售人员再次向消费者提示保养注意事项，毛女士也表示以后佩戴时会更加注意。最终，双方就本次消费纠纷达成一致。

　　市场监管部门提醒广大消费者，黄金饰品属于贵金属饰品，接触含汞、铅等元素的物质后，表面会发生变色或者氧化，比如金遇汞后表面会泛白。在佩戴饰品时尽量减少接触上述相关物质，如遇饰品变白，带上销售小票及饰品到购买门店进行专业清洗及烧制，即可变回黄金本色。(记者 王薇)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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