原标题：经济增长潜力何来——客观看待当前经济形势

近日召开的国务院常务会议指出，当前，我国经济运行总体保持在合理区间，但国内外环境复杂性不确定性加剧，有的超出预期。

3月份以来，受国内疫情多点散发等不利因素冲击，我国居民消费、工业生产和物流运输等受到一定影响。与此同时，俄乌冲突起伏震荡、全球大宗商品价格飙升、海外通胀压力上升等，也给我国市场主体带来较大冲击，产业链供应链持续承压，经济发展的下行压力有所加大。

面对国内外环境变化带来的冲击，一季度我国经济能否继续保持稳中有进的良好势头，未来支撑经济增长的有利因素有哪些，新的经济增长潜力又从何而来？

投资潜力仍然较大

“当前及今后一段时期，投资仍然是逆周期调节的重要工具和抓手，投资增长潜力仍然较大。”国家信息中心预测部产业经济研究室主任魏琪嘉说。

从近期数据看，今年前2个月，我国固定资产投资同比增长12.2%，比2021年全年增速提高了7.3个百分点，也明显高于前两年3.9%的平均增速，实现了良好开局。其中，高技术领域投资成为亮点，同比增长34.4%，社会领域投资保持高增长，同比增长19.1%，体现出投资结构的优化。

魏琪嘉表示，从全球范围看，我国资本积累水平仍将保持世界前列。据国际货币基金组织预测，到2024年我国国民储蓄率仍将高达39.8%，远高于同期26.6%的世界平均储蓄率水平，也高于发展中经济体和发达经济体的平均水平。同时，随着技术进步，资本有机构成也在进一步提高。

中国宏观经济研究院投资研究所综合研究室主任任荣荣说，在经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，投资较快增长为实现经济平稳运行提供了有力支撑，投资结构优化有助于促进经济高质量发展，“从中长期看，我国投资增长仍有较大潜力空间”。

在新型城镇化、乡村振兴、碳达峰碳中和等重大战略下，在新一轮信息技术革命、老龄化进程加快趋势中，都蕴含着较大投资潜力空间。“比如，随着碳达峰行动方案的实施，包括绿色高效生态农业、新能源产业、传统制造业绿色化改造、绿色新技术研发应用等在内的产业体系，孕育着巨大投资机会。再如，数字化时代的到来，为适应消费增长及结构升级新变化，新业态、新模式领域的基础设施和应用场景投资需求随之加大。”任荣荣说。

此外，基础设施补短板领域也存在较大投资空间。通过完善基础设施网络精准“补短板”，加大5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设力度，促进交通、能源、物流等传统基础设施数字化改造，将为经济高质量发展创造良好的“硬基础”和“软环境”。

强化消费“压舱石”作用

“消费作为扩大内需的重要方面，对稳定宏观经济大盘、推动高质量发展将起到越来越重要的作用。”魏琪嘉表示，虽然受疫情反复等因素影响，但消费市场韧性足的特点仍比较明显，消费规模扩大、消费结构升级态势没有改变。

从消费需求看，在我国14亿多人口中，中等收入群体已超过4亿人，世界最大规模的中等收入群体蕴含着巨大消费升级需求。随着经济持续恢复，就业扩大，居民收入增加，社会保障改善，以及扩内需促消费政策效应持续显现，消费市场持续恢复态势仍将延续。

从消费方式看，新一轮科技革命日新月异，特别是随着“互联网+”深入开展，基于移动互联、物联网的新产品、新业态、新模式蓬勃发展，为改造提升传统产业、培育经济发展新动能提供了有利契机，有助于升级类消费需求持续释放。

从消费空间看，大众消费扩容升级的潜力巨大。大众消费具有受众群体广、市场空间大的特点。近年来，居民可支配收入持续增加，收入结构不断改善，中等收入居民比重显著提升，消费总量将持续扩大，消费结构也将延续升级趋势，支撑了大众消费的扩容。

围绕稳增长、扩内需目标，一系列促消费政策举措陆续在各地展开。近日，重庆市印发《促进消费恢复发展若干政策措施》，从消费惠民便民利民、稳定扩大重点和大宗商品消费、开展文化旅游消费行动、优化消费环境四方面提出19项措施促消费。

“下一步，要充分发挥好内需的巨大潜能，尽快缓解需求收缩压力。要按照中央经济工作会议的要求和今年《政府工作报告》的部署，坚定实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。”国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群说。

深化改革稳定预期

当前，我国宏观经济大盘仍然保持平稳，经济基本面良好，经济发展的韧性强、潜力也较大。“只要统筹好经济社会发展和疫情防控，坚持稳字当头、稳中求进，不失时机推进供给侧结构性改革，经济高质量发展的步伐就会更加稳健。”魏琪嘉说。

有效投资能够满足需求，同时能够创造新需求，具有需求端和供给端促进增长的双重效应。任荣荣表示，在更好发挥政府投资撬动作用、激发民间投资活力的政策环境下，投资应在补短板、强弱项、惠民生等重点领域发挥优化供给结构的关键作用，同时为扩大消费创造条件，促进有效投资与消费升级的良性互动，充分释放经济增长潜力。

魏琪嘉建议，在保持宏观政策连续性、稳定性的基础上，增强政策前瞻性、精准性，货币政策继续聚焦支持实体经济和促进就业，更加注重支持中小微企业、劳动密集型行业，帮助缓解融资难题。同时，用好地方政府专项债等资金，推进重大工程、基本民生项目等重点建设，通过畅通不同产业间循环，进一步巩固国民经济产需。

张立群分析指出，从要素供给看，我国现有劳动年龄人口8.8亿人，今年高校毕业生将超1000万人。从要素供给测算看，我国潜在经济增长率仍然可以保持在8%以上。未来，应坚定实施扩大内需战略，推动消费恢复发展，积极扩大有效投资。

专家表示，越是困难多，越要为市场主体提供良好的营商环境，越要通过深化改革，营造稳定透明、公平竞争的市场环境。要用更多改革的举措、创新的办法，促进消费和有效投资扩大，同时进一步加大对相关行业企业的纾困力度，以稳定的市场预期，应对外部环境的不确定性。 （经济日报记者 顾 阳）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)