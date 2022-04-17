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小山城在高质量发展“T台”上走出国际时尚范儿

2022年04月17日08:38 | 来源：央视网
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原标题：小山城在高质量发展“T台”上走出国际时尚范儿

　　赣南老区是一块历史厚重的红色故土，同时也是创新涌动的蓬勃热土。悠悠流淌的于都河，不断地激励着一代又一代人奋勇前行。老区不老，踏着时尚前沿的节奏再出发。

　　像这样的时装秀，在于都几乎每个月都会举办一次。我们常说这里是革命老区，但来到这里你会发现，“老区不老，而且非常时尚”。

　　就在几个月前，中国纺织服装产业顶级的博览会在于都举办，参展的100多家国内外知名服装品牌商、制造商看重的就是于都完备的服装产业链。

　　这里像不像一座巨大的图书馆？您没看错，但它不是看书的图书馆，而是服装面料的图书馆。一件好的衣服离不开面料和设计，而在于都，这两点都和国际化的时尚接轨。在这里，你可以看到1700万种线上面料的素材，同时还可以触摸到500万种面料的真实触感。在于都，来自世界各地的设计师在这里可以完成从选料到样衣制作，再到量产的全过程。怎么样，牛不牛？

　　如今，在于都的服装生产车间，制作一件衣服只需要3—6分钟，每天大约有近百万件衣服被生产出来销往世界各地，服装产业数字化正成为于都的新时尚。

　　这里是当地一家服装企业的5G智能裁剪车间，每天这里有超过10000套服装原料需要被裁剪，这台机器的单台效率相当于12个熟练工同时进行，不仅速度快，而且能够实现个性化裁剪。裁剪好的布料，编码后通过传输带上每个衣架上的独立芯片，就能准确运送到各个缝纫工位，极大降低了生产成本。

　　从小作坊到大工厂，于都纺织服装企业已达3000多家，2021年全行业产值达600多亿元。于都这座革命老区里的小山城，正在高质量发展的“T台”上，走出自己的国际时尚范儿。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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