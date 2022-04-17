原标题：社会面清零后，三问汽车产业大省吉林如何复工复产

近日，吉林省实现社会面清零目标。作为汽车产业大省，如何统筹疫情防控和经济社会发展，备受各界关注。针对相关热点问题，记者采访了吉林省有关部门负责人。

社会面清零后，吉林正在干啥？

吉林省卫健委16日发布的数据显示，4月15日0-24时，全省新增本土确诊病例195例，新增本土无症状感染者437例。

目前，长春市、吉林市、白城市等地继续开展核酸筛查，对隔离人员严格管理，同步做好急诊救治、住院分娩、肿瘤治疗、血液透析等紧急、持续性医疗服务保障，满足群众就医用药需求。在社区管控方面，各地正严格按照标准，科学有序解封封控区、管控区，动态调整“三区”设置。

在统筹疫情防控和经济社会发展方面，吉林省紧盯重点企业、龙头企业，梯次推进复工复产。针对企业在用工需求、疫情防控等方面的需求，吉林省要求工信、发改、人社等部门加强服务对接，在确保疫情安全前提下，大力支持一汽奥迪新能源汽车等一批在建项目建设，对受疫情影响严重的行业加大信贷支持。

一汽复工复产进展如何？

一汽被誉为“新中国汽车工业摇篮”，拥有红旗、解放、奔腾等自主品牌和一汽-大众、一汽奥迪、一汽丰田等合资合作品牌。作为吉林省支柱产业的领军企业，一汽早日实现复工复产将对吉林走出疫情影响、保障汽车产业链稳定运行起到积极的推动作用。

吉林省工信厅副厅长宋晓辉介绍，吉林省围绕制约一汽复工复产的零部件配套、员工返岗、物流运输等难题，召开专题视频会议，逐一研究问题的解决路径，及时总结经验，优化固化流程。

为保障红旗工厂率先启动复工复产，吉林省全力推动红旗品牌47家核心配套企业同步复工复产。近期，一汽红旗蔚山工厂已经实现试线和单班生产。4月15日，红旗品牌单日顺利下线160台。宋晓辉介绍，在复工复产初期，一汽厂区进行全封闭组织生产，实行网格化管理、最小化单元设置，推行差异化、精准化管控。在复工返岗方面，推动符合返岗条件的职工应返尽返，截至目前，一汽集团累计返厂5565人，相关供应商累计返厂10676人，有力保障了复工复产顺利进行。

下一步，吉林省还将支持一汽探索创建无疫工厂、“点对点”接送员工和半封闭运行等措施，提升生产负荷、释放产能，努力实现稳产满产。

复工复产如何保证工人安全？

一汽红旗蔚山工厂副厂长舒博说，严格落实闭环管理、核酸检测、现场消杀等防控措施，确保员工在交通出行、工作、住宿、就餐等场景下，都能够得到有效的防疫保护。

吉林省卫健委党组成员耿建仁介绍，为了保障企业复工复产，各地成立了复工复产企业核酸检测专班，并开辟绿色通道。核酸检测专班将企业与复工复产相关的基本数据信息登记造册，第一时间确定核酸检测实验室，全力保障企业采样需求。

为做好一汽“双检双测”和中药干预保障支持，吉林省已向一汽调拨22万人份抗原试剂和3.7万袋中药，向相关零部件企业调拨1万人份抗原试剂和1.2万袋中药。

目前，吉林省已建立企业“白名单制度”，符合返岗条件的员工，向社区提出返岗申请后，由企业安排“点对点”返厂上岗。同时，各级疾控机构还成立了185支小分队，加强企业疫情防控、员工个人防护和厂区环境消杀等方面指导，保障复工复产和疫情防控两不误。（新华社记者张建、段续、赵丹丹）

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