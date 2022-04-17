原标题：新疆棉花产业升级换代 “数字棉花”显露头角

“今年我种了300多亩的棉花，前几年是靠小型机械种植，今年将用上无人驾驶大型播种机、植保无人机、采棉机等，种地的科技含量越来越高。”新疆托克逊县库米什镇英博斯坦村棉农汪富林说。

近日，托克逊县8万亩棉花陆续播种。记者在田间地头看到，装有导航系统的无人驾驶棉花播种机能一次性完成铺膜、铺滴灌带、播种、覆土等作业，效率陡增。据介绍，库米什镇英博斯坦村117户棉农今年全部用上了大型播种机。

眼下正是新疆棉花播种时节，记者注意到，在广袤的棉田中，这种北斗导航+无人驾驶播种已成常态。

温宿县棉农马木提·达吾提今年要种3000亩棉花。近日，他在一场新闻发布会上通过视频连线的方式向记者介绍道：“这是残膜回收机，这是联合播种机，这个‘大家伙’里有北斗卫星定位系统，我提前用手机把棉田的经纬度设置好，然后就能自动播种了。”他说，以前种十几亩棉花，一家人都忙不过来，根本不敢想能种上千亩地。

近年来，新疆不断提升农业现代化，棉花种植全程机械化率稳步提升。同时，随着物联网、人工智能、大数据模型等技术手段的应用，智能化、数字化的棉花种植方式也开始显露头角。

2021年底，昌吉州玛纳斯县与中农国稷(新疆)科技有限公司签订战略合作协议，启动建设20万亩“未来智慧型数字棉花”项目，目前正进入前期实施阶段。

据介绍，该项目将在种植方案、田间管理、产业生态等环节实现精准化、系统化、产业化的生态闭环，可实现一键获取种植方案、精确到天的棉花管理、精准到田的灾害防治、水肥灌溉一体化、耕种管收全程智慧化操作等。

“这种‘数字棉花’就是要把棉花种植从经验型变成智慧型。以前靠经验，现在靠人工智能，即使没有种植经验的新生代农民，也可利用该模型种出高品质、高产量的棉花。”中农国稷(新疆)科技有限公司董事长高新程说，棉花产业的未来在于全面数字化，新疆棉花产业数字化变革进入“启蒙”期。

为了推广“数字棉花”，日前，昌吉州玛纳斯县六户地镇开展了“未来智慧型数字化棉花”讲座。“通过今天的讲座，让我们对‘数字棉花’有了一定的理解，没想到种棉花还能如此高科技。”当地棉农彭生辉说，希望在不远的将来，自己也能种上“数字棉花”。（作者 苟继鹏)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)