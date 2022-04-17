人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

山东济南建设分类驿站推进“两网融合”

2022年04月17日08:42 | 来源：环球网
小字号

原标题：山东济南建设分类驿站推进“两网融合”

今年以来，济南市市中区城管局探索引进行业中有实力的再生资源公司，以建设垃圾分类驿站为突破口，设点布局、构建网络，缩短了再生资源源头企业与市民的距离，实现互惠互利，让城市环卫系统与再生资源系统两个网络有效衔接，融合发展，融出了垃圾分类的新局面。

“环卫工人和再生资源单位用不同的钥匙打开各自的分类箱，清运自己所属的垃圾。” 七里山街道相关负责人向记者介绍说，环卫部门每天上午清运厨余垃圾，每天下午清运其它垃圾，每月10日配合第三方公司清运有害垃圾。再生资源企业则每天将收集到的可回收垃圾清运至分拣中心，分拣打包后输送至造纸厂或塑料制品厂。

作为 “两网融合”的试点，七里山街道拥有“小黄狗”智能垃圾分类和垃圾分类驿站两套“两网融合”系统。智能垃圾分类设施可手机扫码积分返现，适合随手投放、崇尚便捷的年轻人；垃圾分类驿站具有智能感应系统，能实现厨余垃圾与垃圾袋的破袋分离，操作简单。

目前，作为试点的七里山街道七东社区分类驿站，每月可回收纸箱7.22吨，报纸0.51吨，书本0.56吨，塑料瓶0.63吨，杂塑料0.8吨，废铁0.34吨。“小黄狗”月均可回收垃圾量稳定在500公斤以上。

市中区城管局环卫管护中心副主任李涛介绍到：“下一步，我们将进一步完善垃圾分类可回收规范体系，持续扩大“两网融合”覆盖范围，科学系统推进分类驿站的建设工作，高标准完善可回收物体系建设，结合3月1日实施的《山东省生活垃圾管理条例》内容，积极宣教、正确引导，营造人人参与的垃圾分类氛围，持续提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。”

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十三号航天员乘组平安抵京
　　人民网北京4月16日电 （记者赵竹青）记者从中国载人航天工程办公室获悉，圆满完成神舟十三号载人飞行任务的航天员翟志刚、王亚平、叶光富，于2022年4月16日下午乘坐任务飞机平安抵达北京。空间站阶段飞行任务总指挥部领导和成员到机场迎接。…
国资委：一季度中央企业利润总额达6179亿元
　　人民网北京4月16日电 （黄盛）今日，国资委召开视频会议，通报中央企业一季度经济运行情况，分析形势、压实目标任务，对今年重点工作进行再动员再部署。 会议表示，一季度中央企业经济效益快速增长，实现营业收入9万亿元、利润总额6179亿元、净利润4723亿元，同比分别增长15.4%、14.6%、13.7%，上交税费7348亿元，同比增长20.9%，经济运行质量进一步改善，研发经费投入、年化全员劳动生产率不断提高，整体资产负债率保持稳定，固定资产投资平稳增长。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部