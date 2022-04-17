原标题：山东济南建设分类驿站推进“两网融合”

今年以来，济南市市中区城管局探索引进行业中有实力的再生资源公司，以建设垃圾分类驿站为突破口，设点布局、构建网络，缩短了再生资源源头企业与市民的距离，实现互惠互利，让城市环卫系统与再生资源系统两个网络有效衔接，融合发展，融出了垃圾分类的新局面。

“环卫工人和再生资源单位用不同的钥匙打开各自的分类箱，清运自己所属的垃圾。” 七里山街道相关负责人向记者介绍说，环卫部门每天上午清运厨余垃圾，每天下午清运其它垃圾，每月10日配合第三方公司清运有害垃圾。再生资源企业则每天将收集到的可回收垃圾清运至分拣中心，分拣打包后输送至造纸厂或塑料制品厂。

作为 “两网融合”的试点，七里山街道拥有“小黄狗”智能垃圾分类和垃圾分类驿站两套“两网融合”系统。智能垃圾分类设施可手机扫码积分返现，适合随手投放、崇尚便捷的年轻人；垃圾分类驿站具有智能感应系统，能实现厨余垃圾与垃圾袋的破袋分离，操作简单。

目前，作为试点的七里山街道七东社区分类驿站，每月可回收纸箱7.22吨，报纸0.51吨，书本0.56吨，塑料瓶0.63吨，杂塑料0.8吨，废铁0.34吨。“小黄狗”月均可回收垃圾量稳定在500公斤以上。

市中区城管局环卫管护中心副主任李涛介绍到：“下一步，我们将进一步完善垃圾分类可回收规范体系，持续扩大“两网融合”覆盖范围，科学系统推进分类驿站的建设工作，高标准完善可回收物体系建设，结合3月1日实施的《山东省生活垃圾管理条例》内容，积极宣教、正确引导，营造人人参与的垃圾分类氛围，持续提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。”

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)