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“思源工程”捐赠500万元抗疫款物支援上海

2022年04月17日08:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：“思源工程”捐赠500万元抗疫款物支援上海

据中华思源工程扶贫基金会(以下简称“思源工程”)13日消息，“思源工程”12日决定开展支援上海抗击疫情活动，并联合爱心企业、爱心人士和相关公益平台，捐赠善款和物资500万元，包括12辆负压救护车、2万支护手霜、40万片卫生护垫等疫情防控物资和生活物资。

据悉，4月12日中午，“思源支援上海抗疫工作组”成立，并根据实际情况和上海疫情态势及物资需求，倡议社会各界支援上海，为遏制当地疫情扩散蔓延、确保人民群众生命安全和身体健康贡献应有的力量。

“思源工程”倡议发出后，24小时内就得到思源新浪扬帆公益基金、思源闽善公益基金、思源陈沙立慈善基金、爱心企业、爱心人士的积极响应，捐赠善款和物资达500万元。特别是，湖北省慈善总会联合当地爱心企业捐款采购12辆负压救护车等。

据了解，此次捐赠物资主要包括两方面，一是医用防护服、隔离服、隔离面罩、医用及具有防护作用的民用口罩、医用护目镜、新型冠状病毒检测试剂盒、负压救护车、消毒机、消杀用品、红外测温仪、智能监测检测系统、相关医疗器械、酒精和药品等医用物资；二是疫情防控期间人们日常所需的粮油、蔬菜等生活物资。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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