新能源汽车科技成果转化加速
2022年04月17日08:46 | 来源：光明网
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原标题：新能源汽车科技成果转化加速
日前，“科创中国”联合体成员单位新增名单出炉，中铝集团等14家企业园区在列。作为科协推动科技供给和科技需求对接平台，“科创中国”在新能源汽车产业的科技创新支撑上持续发力。
新能源汽车产业是战略性新兴产业，科技创新在其发展中起到基础性和关键性的作用。我国“十四五”规划和2035年远景目标针对新能源汽车等战略性新兴产业的发展，强调要加快关键核心技术创新应用。
依托“科创中国”联合体的优势科技力量，中铝科学技术研究院打造“科创中铝”平台，加速推动行业技术成果转化。
围绕“新能源汽车产业”升级需求，“科创中铝” 邀请清华大学学术委员会委员周青教授与中铝材料应用研究院轻量化材料所副所长刘贞山等专家，带来《新型铝合金及应用技术助力新能源汽车产业升级》专题报告，吸引了新能源汽车领域及其上下游、高等院校等的超8000人观看。（永文）
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)
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