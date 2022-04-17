原标题：2022第二届中国RPA+AI开发者大赛启动

过去的三年时间里,RPA(RoboticProcess Automation,机器人流程自动化)技术取得飞速发展,RPA、AI、低代码等创新技术已成为重要转型工具。在数字化转型的背景下,RPA的弱耦合性、高效、易使用和投资回报率高等特性受到全球组织的青睐,被广泛应用在金融、政务、工业、医疗和教育等业务场景。

由RPA中国主办,联合多家RPA厂商、科技公司及各相关组织共同举办的2022第二届中国RPA+AI开发者大赛已于4月1日正式开启。本届大赛以“融合 创新 创造”为主题,围绕RPA开发人才的发掘与储备以及RPA的商业落地而展开,面向广大开发者、企业、高校学生开放,提供交流机会,致力于打造知名的前沿科技创新赛事及高效能的先进技术成果转化平台。

据悉，今年大赛在赛事规模、专家阵容、顶层组织架构等方面都做了升级。赛事将深入到全国更多城市的企业和高校,与地方教育机构和协会组织协同,让更多专业的人才参与到大赛,助力校企人才对接,推动项目落地。同时，为了更好的服务大赛参赛者,更加专业的为参赛者提供综合性、技术性、实践性指导培训工作,今年大赛将持续加强大赛专家评委团队伍建设,联合更多的科技头部企业以及高校研究院共创赛题内容。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)