原标题：智能驾驶时代车载地图的变与不变

智能驾驶的时代正在到来。截至2021年底，我国汽车市场L1-L2级辅助驾驶功能渗透率已经上升至 30-40%区间，10类常见的 ADAS功能中有 5类渗透率超过了 30%。据咨询机构艾瑞公司测算，2025年我国智能驾驶辅助系统市场规模有望达到490亿元。

行业各方将地图作为新的竞争焦点，一方面是由于智能驾驶时代，对地图提出了新的要求，带来了一片新的增量市场。而另一方面，高精度、实时更新的地图是实现高阶自动驾驶的基础，而自动驾驶又将成为今后汽车的主要卖点之一。

为了给智能驾驶发展提供基础支撑，汽车行业在智能驾驶地图领域争相投入，特斯拉采用了纯视觉感知+实时局部建图的路线;上汽投资武汉光庭、又收购了中海庭用来布局高精地图，吉利布局易图通和亿咖通两家公司;除了车企之外，滴滴、京东、美团等互联网企业也先后获得绘制高精地图的资质，腾讯也推出了专为智能驾驶而生的腾讯智驾地图。

智能驾驶功能正处在快速渗透期，人车共同驾驶成为常态，这也意味着新时期的地图不仅要让人看懂，提供更加精准、直白的导航指引;还要让车能够看懂，为智能驾驶提供基础支撑。而人车共导的现实需求，意味着车里可能同时存在普通的SD地图、ADAS地图、以及高精度地图三种不同的地图，这给车载地图的定位精度、采集制作等提出了新的挑战。

在精度方面，智能驾驶对地图的精确度要求极高，误差要控制在亚米甚至厘米级别。传统的电子地图导错了路司机可以自己纠正，最多绕个远路，然而智能驾驶地图很多时候是用来指引机器的，如果精度不够或者出现误差，就有引发事故的危险。

在数据采集制作方面，从SD地图到ADAS地图，再到HD地图，制作难度和成本节节攀升。尤其是HD地图，不仅要“高精度”、“大规模”，还要“足够鲜”。目前，高精地图的制作多依赖专门的采集车进行数据采集，一辆采集车成本上百万甚至近千万，而且需要在全国主要城市路网大面积采集。同时为了保证地图的精准，要不断更新数据，保证地图足够“鲜活”;目前行业正在探索众包方式进行更新，将路上的智能网联汽车都变成数据库采集节点，但还需要克服大规模数据处理、数据安全合规等困难。

针对智能驾驶时代车载地图发展的需求与挑战，首先需要打破原有地图产品分别在普通导航地图、高精地图、ADAS地图下做数据规划的现状，要考虑在一个座舱内，使不同的团队在一种地图数据结构下规划各自的地图产品;普通导航地图和高精地图的日常更新也需要具备一致性。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)