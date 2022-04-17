原标题：双碳之下“以旧换绿”或成发展新机遇

近年来，随着环保意识的加强，碳排放在生活的方方面面都备受关注。节能减排、碳中和、在本世纪陆续实现碳达峰，已经成为大势所趋，既是着力解决资源环境约束的突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择，也是一场广泛而深刻的变革。

“双碳”相关的变革关系到生产、生活中的每个环节和个体，作为稳增长、压舱石的家电行业亦不例外。因此，作为家庭消费的刚需产品，鼓励绿色智能家电下乡和以旧换新，满足了经济发展和“双碳”政策的双重需求，尤其是空调行业，正在掀起一股“以旧换绿”的浪潮。

“新家电较超期家电的节能效果更明显，以变频1匹空调器为例，新能效产品较10年前老能效产品可节约耗电量近40%。通过及时更换高效节能的新产品，不仅能够消除安全隐患，也有助于实现节能降碳目标，减少消费者能源费用支出，”中国标准化研究院资环分院研究员成建宏表示。

今年2月，国家发改委等多部门联合出台《促进绿色消费实施方案》，明确提出要完善绿色消费激励约束政策。提升绿色低碳产品在政府采购中的比例。鼓励有条件的地区对智能家电、绿色建材等消费品予以适当补贴或贷款贴息。毫无疑问，利好政策的“靴子落地”，必将引领空调产业向上、向“绿”突破。

我国是全球第一大家电生产国，废旧家电同样规模惊人。仅2021年，我国空调行业总产值达21836万台，其中内销4689万台。有数据统计，我国每年主要电器电子产品报废量近2亿台套。空调作为其中最大的品类之一，绿色换新成为厂商、渠道、消费者关心的话题。

今年，“鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新”被纳入到政府工作报告中，各家电厂商也积极响应：美的集团启动废旧家电回收行动，加入家电生产企业“绿色回收责任名单”；海尔正在完善废旧家电回收体系，首座废旧家电拆解“灯塔工厂”一期项目将于今年7月投产；京东家电升级“以旧换新”方面的服务、政策等支持。

“以绿换新”的概念，也让成建宏激动不已：“推动以旧换新，助力绿色高效家电消费，能有效激发市场新动能，唤醒家电消费市场新生机，为生产企业提供了新的市场机会。以家用空调为例，如果以使用寿命期10年计算，通过有效的鼓励以旧换新，每年家用空调更新量可达3000万台左右，能够稳定的带动绿色高效新空调市场需求！”（张文）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)