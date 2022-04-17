原标题：数学与未来泛在软件体系联合实验室成立

近日，西安交通大学迎来126周年校庆，校庆日当天，OPPO正式与西安交通大学签署合作协议，共同创建 “数学与未来泛在软件体系”联合实验室。

据了解，联合实验室将坚持“以用户为中心的泛在服务建设”为核心发力目标，开展针对万物互融理念下的多设备互联互通、跨应用功能体验等人、机、物互联领域的专项研究，同时通过培养人才与技术赋能培训，提升泛在服务软件开发的产学研交流互动，共同推动中国泛在操作系统自主研发的跃迁。

未来，基于联合实验室，双方将围绕大数据与人工智能的数学研究、最优化算法与应用、泛在软件体系技术、多媒体创新技术、无线通信系统、面向终端数据库技术、区块链技术应用等多个技术研究领域展开科学与工程化的联合研究工作，并通过联合实验室搭建技术需求与科学研究的桥梁，探索面向泛在计算场景的操作系统新理论及其软件定义新方法，力争形成泛在操作系统基础理论、方法技术与生态构建的有机体系，真正打通“产学研用”，以自身能力赋能和共建产业生态。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)