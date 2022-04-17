原标题：个税汇算“云”辅导精准对接底层商户

日前，连续九年开展的“便民办税春风行动”在初春正式启动。为帮助个体工商户完成2021年度经营所得年度汇算,国家税务总局包头市昆都仑区税务局制作《经营所得年度汇算操作》小视频,通过对1416户个体户精准辅导,帮助税收知识较薄弱的个体工商户按期完成经营所得年度汇算,税务“春风”持续送暖,纳税人的满意度和获得感不断增强。

通过“远程辅导”、“远程帮办”等“非接触式”服务的方式,通过实时音视频远程交互、资料扫描报送、扫码缴费、办理结果在线推送,让纳税人缴费人足不出户办理税费事项,打造“问办查评送”一体化的服务新模式。(郭佳 曹帆)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)