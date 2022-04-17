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“校政企社农”结合 打造乡村振兴新样板

2022年04月17日08:50 | 来源：北青网
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原标题：“校政企社农”结合 打造乡村振兴新样板

黔南民族师范学院与福泉市千亿级产业园共建“新能源材料现代产学院”，通过参与福泉市工商联“万企兴万村”活动，与多家骨干龙头企业以及地方政府、供销联手，实行“校政企社农”结合，在福泉市9000亩坝区陆坪镇罗坳村和福泉市牛场镇工业园区，探索“现代产业学院+工业园区企业群+农业龙头企业+农村合作社+农户”助推乡村振兴新模式。

园区培养、培训农村新时代农村产业人才。通过实施党建引领、博士蹲点、成果转化、技术推广、实践实训、兴农人计划等方式，为乡村培养“永久牌”农村工匠。

同时，与企业合作实施测土配方施肥计划以及组建集团消费联盟，对现有品种进行改良，引进新品种、选育良种，实现增产增收。建立学校科研成果转化基地、磷化工新产品试验场、示范种植试验田。帮助消化农特产品，“订单式”推进农业生产，解决农民愁销不愁种问题，提高乡村标准化生产水平，增加农民收入。

园区围绕产业、人才、生态、文化、组织“五大振兴”，通过集团消费、人才培养、科技创新、难题攻关、科研成果转化、产业结构调整、乡村综合治理等多方参与方式。（陈治松 王廷勇）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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