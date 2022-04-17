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应急安全产教研融合 AI机器人改传统推变革

2022年04月17日08:51 | 来源：科技日报
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原标题：应急安全产教研融合 AI机器人改传统推变革

当下全国疫情防控形势复杂，医疗机构承担着巨大的压力，人民的生活和健康也面临着挑战和威胁，应急急救愈发受到关注和重视。自《健康中国行2019-2030》政策开始落地以来，中小学健康促进行动要把健康、急救知识，特别是心肺复苏纳入考试内容。2022年，教育部办公厅印发《关于做好首批全国学校急救教育试点建设和管理工作的通知》，确定了首批201所全国急救教育试点学校名单和《首批全国学校急救教育试点工作实施方案》，要求加强学校急救教育，保护青少年生命健康，为社会培养乐于施救、敢于施救、善于施救的人员，并将在校园内配备相关急救设施设备，对学校教师、学生进行急救知识教育和技能培训。

相关数据显示，我国每年超过100万人死于意外伤害，而约70%的意外伤害是因为“心脏骤停”和“气道异物梗阻”。在抢救的“黄金4分钟”之内，高质量的心肺复苏和AED快速除颤是抢救心脏骤停的有效方法，如果有更多掌握心脏复苏技巧的专业人士，可以在危急时刻挽救更多人的生命。

在第31届北京教育装备展、全国科技活动周和首届长三角国际应急减灾和救援博览会等会展上，英腾教育心脏复苏（CPR）AI科普机器人陆续亮相。心脏复苏（CPR）AI科普机器人通过运用智能硬件+5G+大数据+云计算+人工智能等先进技术，为应急科普教育提供可视化、智能化的实操设备，结合传感技术精准捕捉受训者使用过程中的急救技能操作情况，及时反馈 、智能纠错，让学员“5分钟学会心肺复苏”。

预计2022年，急救教育市场用户规模为3000万人，市场规模达80亿元，在教育培训领域及基地建设领域将有大规模的需求。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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