原标题：减税降费持续加码 助力企业行稳致远

2022年《政府工作报告》指出，今年将实施新的组合式税费支持政策。税费优惠在前期减税降费政策的基础上持续加码，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元。显而易见，留抵退税是2022年税费支持的重点，也将成为助力市场主体焕发新活力的主力政策，为更好将这份税收优惠“大礼包”快速、精准、全面地送到纳税人手中，成都邛崃市税务局主动作为，以数据分析为抓手、优质税费服务为途径，确保纳税人税收优惠政策应享尽享。

“我们还在思考如何申请办理留抵退税，税务局老师的电话就已经打过来了，真是非常及时，不仅提醒我们可以办理留抵退税，而且还‘手把手’辅导我们操作流程，在解决我们政策疑惑的同时，快速辅导我们在电子税务局提交了退税申请，今天下午提交的申请，第二天资金就到了公司账户，这简直不能用雪中送炭来形容我们的感受了。”某酒业公司财务负责人回忆起近期留抵退税体验激动地说道。

公司近期亟需资金投资拓展生产线。“这次2000余万元的留抵退税，为公司拓展生产线、购买原材料提供了强大的资金支持，也一定程度上缓解资金周转压力，感谢国家的好政策，我们将会好好把握，进一步促进企业发展壮大。”该负责人说道。

据悉，邛崃市税务局为了更加精准定位符合留抵退税优惠政策的目标企业，依托金税三期等平台和相关可视化应用场景，将此次留抵退税政策的4个条件设为筛选关键词，将满足条件的目标纳税人从海量数据中精准剥离出来。同时整合各税源管理单位骨干力量，成立留抵退税政策支持工作组，通过税企联络群、征纳互动平台以及电话告知目标企业。

此外，针对此波留抵退税，为了更快捷、更方便办理，留抵退税政策支持工作组积极向纳税人宣传“线上+线下”办理方式。一方面，纳税人在线上可通过电子税务局“增值税自主留抵退税”模块，填写相应退税申请信息，即可流转留抵退税专岗进行审核处理。另一方面，纳税人在线下办理退税，也仅需在办税服务厅-留抵退税专岗填写一张《退抵税申请表》即可。经过专人专岗办、流程“瘦身”走，从发起退税申请至税款到账时间最快可压缩至3小时。

“作为税务机关，要不折不扣落实好各项税费优惠政策，以退税减税降费的‘减法’换来企业发展的‘加法’，为企业创新，实现稳定发展提供动力。在此基础上，我们更要立足纳税人缴费人需求，不断优化办税缴费服务便利度，持续提升各项税费服务质效，以更加贴心、暖心的服务助力企业在平稳发展的道路上‘加速奔跑’。”邛崃市税务局党委书记、局长陈寰表示。（王媛媛）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)