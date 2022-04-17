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“太空出差三人组”凯旋 飞船密封系统为航天员“返途”护航

2022年04月17日08:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：“太空出差三人组”凯旋 飞船密封系统为航天员“返途”护航

　　16日，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，航天员翟志刚、王亚平、叶光富平安返回。飞行乘组在空间站组合体工作生活了183天，创下了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录，至此中国空间站关键技术验证阶段任务完成，即将转入在轨组装建造阶段。

　　中国航天科技集团四院(以下简称：航天四院)承担了此次任务发射阶段被誉为航天员“生命之塔”的火箭逃逸救生系统的全部动力装置、“神舟”飞船的全套结构密封系统等产品的研制生产任务，分别应用于火箭和飞船系统，全程为空间站建设护航。

　　据介绍，3名航天员在轨期间开展了出舱活动及舱外作业、空间实验及测试等工作，并在太空生活6个月。航天四院42所研制的航天员舱外航天服、二氧化碳吸附药盘及“太空厕所”组件等在此次空间站任务中发挥了重要作用。

　　此外，航天四院研制的产品涉及空间站“船、站、服、员”四大系统，全程服务保障空间站建设，为航天员长期在站工作生活提供了安全和生活保障，让驻守在“太空家园”的航天员安心工作、放心巡天。

　　16日凌晨，神舟十三号载人飞船于零时44分与空间站天和核心舱成功分离。9时许，飞船返回制动前第一次调姿，随后轨道舱与返回舱成功分离，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，飞船再入大气层，在距地面约10千米的高空开伞，最终成功着陆。

　　据了解，与神舟十二号载人飞船相比，神舟十三号载人飞船使用快速返回模式，在不改变硬件软件的条件下，返回绕飞地球从18圈缩短至5圈，返回时间缩短近20小时。

　　据悉，神舟十三号载人飞行任务是中国组织实施的第8次载人航天飞行。在轨期间，神舟十三号航天员乘组在地面支持下，圆满完成2次出舱活动、2次“天宫课堂”太空授课活动，开展多项科学技术试验与应用项目。(杨英琦)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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