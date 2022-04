原标题:机器人服务大运会:自动进行环境消杀,导航精度达5毫米

“我是成都大运会赛事专用机器人,我具有精准定位、带路指引的功能!”16日,距成都大运会开幕还有70余天,中新网记者在四川天府新区见到了3款为大运会定制的“蓉宝”机器人。

记者了解到,“科技大运”作为本届大运会的一大亮点,无论在比赛场馆建设还是服务设施方面,都充满创新的高科技风。其中,三款“蓉宝”机器人是亮点之一。

身高2米,拥有6块屏幕,这是DY-RS18赛事专用机器人的最显著特征。据机器人研发方、成都睿乐达科技有限公司事业部负责人王国兵介绍,这款机器人主要为赛事服务,拥有二维码识别器,可供三人同时语音交互或触摸使用,以及可以私有化多语种进行语音交互。

“叮咚,您的二维码已识别,您将在两个半小时后有一场羽毛球比赛”“叮咚,The toilet you’re looking for is located precisely for you”……在应用场景中,只要运动员将二维码放在机器人面前扫描,即可自动收到赛事提示及导航。运行方面,这款机器人满电状态可运行8小时,速度达1m/s。

而另一款DY-RS01“蓉宝”形象款机器人,则以成都大运会吉祥物‘蓉宝’为设计灵感,拥有27寸触摸显示屏,还可通过红外识别感应,实现“无接触式”远距离体温检测。更重要的是,其背后还有紧急AED救援包。

此外,记者还看到一款RS-07EP消杀机器人,未来会在部分在大运会场馆内执行消毒任务的雾化消毒机器人。王国兵说,这款消杀机器人的消毒液雾化颗粒非常微小,紧邻机器也无须担心被水汽或消毒液打湿。

“这款机器人的底盘上,配备有视觉传感器和激光雷达,相当于两只‘眼睛’。”王国兵说,激光雷达可扫描前方路况,而视觉传感器可以帮助机器人在复杂的环境中精准规划路线,两者结合,机器人既可轻松避开障碍物,又可高效合理地执行消杀任务。

王国兵告诉记者,成都睿乐达是中国首家基于 NVIDIA ISAAC架构搭建的高精度导航算法自研底盘的机器人公司,运算速度高于同类产品系统的2.5倍以上,其独创的双目视觉+激光雷达融合算法,将机器人导航精度从10cm提高到5mm,属业界最高水平。

“5mm的导航精度是什么概念?比如机器人届时给颁奖嘉宾送去奖牌和吉祥物,能够刚好送到嘉宾手边,就像人递上去一样。”王国兵说。(记者 王鹏)

(责编:杨虞波罗、初梓瑞)