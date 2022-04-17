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机器人服务大运会：自动进行环境消杀，导航精度达5毫米

2022年04月17日08:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：机器人服务大运会：自动进行环境消杀，导航精度达5毫米

　　“我是成都大运会赛事专用机器人，我具有精准定位、带路指引的功能！”16日，距成都大运会开幕还有70余天，中新网记者在四川天府新区见到了3款为大运会定制的“蓉宝”机器人。

　　记者了解到，“科技大运”作为本届大运会的一大亮点，无论在比赛场馆建设还是服务设施方面，都充满创新的高科技风。其中，三款“蓉宝”机器人是亮点之一。

　　身高2米，拥有6块屏幕，这是DY-RS18赛事专用机器人的最显著特征。据机器人研发方、成都睿乐达科技有限公司事业部负责人王国兵介绍，这款机器人主要为赛事服务，拥有二维码识别器，可供三人同时语音交互或触摸使用，以及可以私有化多语种进行语音交互。

　　“叮咚，您的二维码已识别，您将在两个半小时后有一场羽毛球比赛”“叮咚，The toilet you’re looking for is located precisely for you”……在应用场景中，只要运动员将二维码放在机器人面前扫描，即可自动收到赛事提示及导航。运行方面，这款机器人满电状态可运行8小时，速度达1m/s。

　　而另一款DY-RS01“蓉宝”形象款机器人，则以成都大运会吉祥物‘蓉宝’为设计灵感，拥有27寸触摸显示屏，还可通过红外识别感应，实现“无接触式”远距离体温检测。更重要的是，其背后还有紧急AED救援包。

　　此外，记者还看到一款RS-07EP消杀机器人，未来会在部分在大运会场馆内执行消毒任务的雾化消毒机器人。王国兵说，这款消杀机器人的消毒液雾化颗粒非常微小，紧邻机器也无须担心被水汽或消毒液打湿。

　　“这款机器人的底盘上，配备有视觉传感器和激光雷达，相当于两只‘眼睛’。”王国兵说，激光雷达可扫描前方路况，而视觉传感器可以帮助机器人在复杂的环境中精准规划路线，两者结合，机器人既可轻松避开障碍物，又可高效合理地执行消杀任务。

　　王国兵告诉记者，成都睿乐达是中国首家基于 NVIDIA ISAAC架构搭建的高精度导航算法自研底盘的机器人公司，运算速度高于同类产品系统的2.5倍以上，其独创的双目视觉+激光雷达融合算法，将机器人导航精度从10cm提高到5mm，属业界最高水平。

　　“5mm的导航精度是什么概念？比如机器人届时给颁奖嘉宾送去奖牌和吉祥物，能够刚好送到嘉宾手边，就像人递上去一样。”王国兵说。(记者 王鹏)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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