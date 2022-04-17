人民网北京4月17日电 （记者许维娜）近年来，人口结构变化、技术进步和产业升级推动着消费需求、生产模式的变革，互联网行业也在经历结构性的挑战和改变。这些变化加速着今年的人才迁徙和职场心态转变。

面对互联网人才外溢趋势，中央财经大学教授、创业和企业发展研究中心主任朱飞指出，企业在人才招聘实践中需要更加理性，一是需要基于组织的战略“灯塔”，确立企业的战略核心人才及其人才模型，努力提高战略核心人才队伍的人才密度；二是需要聚焦优秀人才以更加符合目标人才需求属性的管理实践，着力提升员工体验，塑造雇主品牌，提升企业对目标人才的吸引力。

朱飞同时强调，目前企业在人才吸纳方面将普遍遇到两难困境：一方面需要限制人才招聘投入，以节约财务成本，保持企业生存及未来发展的可能性；另一方面又需要吸引优秀人才，以创新创造独特竞争优势，突破困局。

竞争压力的增加让职场人更关注“安全感”。中国人民大学劳动人事学院、数据与案例研究中心主任&劳动科学实验室主任李育辉认为，短期内，可能会出现雇主对人才年轻化的偏好，但长期看，“终身学习+分工细化”，是未来工作变革趋势，35岁以上的员工也可以通过学习胜任岗位，传统企业也会细分出高创新与低创新的岗位。

受新经济、新业态、新技术等因素驱动，为就业带来了新增量。脉脉联合创始人王倩表示，互联网人不只在大公司寻求发展，产业数字化转型、创新技术推动产业升级背后，由新经济崛起带动的一批新行业机会浮现。

王倩结合最新发布的《乘势而上 人才流动与迁徙2022》报告（以下简称报告）中指出，当前主要的新经济领域人才供给均明显上涨。涨幅较高的行业分别为智能硬件、新能源汽车、智能家电、人工智能及新生物医药。

与此同时，产业升级和技术升级带来的人才需求变化遇上金三银四的吐故纳新，产生的叠加效果使得今年人才供给和岗位需求比例进一步拉大，给求职者带来更大挑战。报告数据显示，2022年第一季度的人才供给和岗位需求比例较2021同比提升9%。

此外，报告称，初入职场的新人往往对未来薪资有着更乐观的预期，14%左右认为自己在35岁时可以达到年薪100万；而在即将踏入35岁的职场人预期中，认为自己35岁可以年薪100万的比例仅为9%左右。

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