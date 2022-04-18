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在抓细抓实各项防疫举措基础上，全力以赴保夏粮丰收

河南小麦苗情好于预期

本报记者  龚金星  毕京津
2022年04月18日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月13日一大早，河南省辉县市冀屯镇宪录村的麦田里，5台装载杀菌剂、杀虫剂、小麦营养剂的无人机一字排开，1小时喷洒180亩地。近期，该市10万亩优质小麦都将喷洒一遍。

　　眼下，中原大地小麦渐次孕穗、抽穗。河南省坚持扛稳粮食安全重大政治责任，在抓细抓实各项防疫举措的基础上，实施“全力以赴保夏粮丰收”行动。河南省农业农村厅组织18个省级小麦专家指导组，分区分类精准指导。

　　“服务到地头，政策落地快，咱农民咋不乐呵哩？”宪录村种粮大户张春河说，技术有指导，防疫有服务，一个电话化肥农药就送上门，下地干活回到家有专人来做防疫。“政府今年还推广小麦、玉米等农作物保险，让我们能够安心种粮食，收入有保障。”

　　防疫春耕两手抓，不误农时不负春。地处豫东平原的周口市项城市，小麦长势喜人。三店镇组织专家“云端”答疑，引导农民错峰下地，发放防疫、农药等物资，帮助在外务工农户浇地、施肥、喷药，努力确保夏粮实现单产、总产“双增”。

　　“我们按照疫情防控要求，人员分散下田、错时劳作。有啥不懂的地方，县里帮我们联系农技专家指导解决。”在扶沟县永珍家庭农场，农场主穆永珍正操作无人机为500亩小麦进行农药喷洒作业。为了抢抓农时，保春耕春管，扶沟县农业部门组织80余名农技人员走访专业合作社、家庭农场、种植大户，指导农民科学做好肥水调控、病虫害防治、绿色防控等田间管理。

　　“入春以来，我通过电话预约、网上订购等方式，收到了配送到家的化肥、种子，真是越来越方便了。”穆永珍说。为克服疫情影响，扶沟县加强对化肥、柴油、农膜、种子等农资商品的调运储备，通过各种方式，把适合农户使用的农资商品配送进村入户。

　　为保障农资供应，河南省已累计发放应急物资运输通行证1.8万张，直达各县（市、区），确保农药、种子、肥料等物资运输通畅有序。“我们拿到了329张通行证，每天约1.1万吨尿素、复合肥都能及时运走。”河南心连心化工集团有关负责人说。

　　“疫情防控、春耕春管、灾后重建，哪一项都不能耽误。”辉县市委书记刘军伟说，去年河南遭遇特大暴雨灾害，市里投资4.4亿元，加快灾损农田修复重建，有力提升农业防灾减灾能力。

　　截至目前，河南全省高标准农田累计建成7580万亩，小麦一、二类苗占比达到93.5%，与去年持平，苗情好于预期。作为全国粮食生产大省，河南今年的粮食产量目标是稳定在1300亿斤以上。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月18日 01 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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