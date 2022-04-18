■ 张一琪

从2021年10月16日的弱水河畔，到2022年4月16日的广袤大漠，183天之后，被称作“感觉良好”乘组的神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富，圆满完成任务，顺利回到地球。

值得注意的是，本次神舟十三号返回是神舟飞船首次采用快速返回模式，创造了神舟飞船返回地球的最快纪录。不仅如此，离开地球的日子里，神舟十三号创造了一项又一项纪录：神舟飞船首次太空径向交会对接、中国人连续在轨飞行时长新纪录、中国女航天员首次出舱活动、中国人首次在太空过春节……中国人在太空迈出的每一步，如同涓涓细流，逐渐汇成中国航天事业的洪流。

一项项新的航天纪录，映射着中国载人航天科技的创新进步。神舟七号任务时迈出中国人太空第一步的翟志刚，在神舟十三号任务时，身着自主研制的“飞天”舱外航天服，两次出舱，完成各项任务；王亚平继2013年之后，再次在太空为孩子们授课，天和核心舱里，太空宽带网速数倍于5G，课程顺利通畅；现在的神舟号更是有了新的伙伴——天舟号，航天员不再需要自己携带大量物资，天舟货运飞船会专程送来……伴随科技进步，中国人探索宇宙的脚步更加坚定有力。

成绩的取得，离不开所有航天人的默默奉献。进入太空的虽然只有几位航天员，他们的背后却是数万甚至十几万航天人。载人航天工程是一项宏大系统工程，包括发射场、测控通信、着陆场、航天员、火箭、飞船等系统在内，每次载人飞行，都有超过10万名技术人员用齿轮咬合般的团结协作托举起英雄飞天。无数航天人的日夜奋斗，同样是中国航天史上的浓重一笔。

从1992年，党中央作出实施载人航天工程“三步走”战略开始，到2022年，神舟十三号顺利返回，中国载人航天事业已经走过30年。载人航天工程是中国航天领域迄今为止规模最庞大、系统最复杂、技术难度最高、可靠性要求最严和风险挑战最大的重点工程。中国航天人接续奋斗，一步一个脚印，不断刷新浩瀚太空里的“中国高度”，培育了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神。一代又一代的航天人，铸就了中国载人航天事业的辉煌，更为全社会创新创造提供了强大精神动力。

浩瀚星河，永不止步。神舟十三号凯旋，标志着中国空间站关键技术验证阶段最后一次飞行圆满完成，中国空间站拉开建造阶段大幕。中国载人航天事业又站在新的起点上。今年，中国将发射2个空间站实验舱、2艘载人飞船、2艘货运飞船，同时还将实现6名中国航天员同时在轨。

海到无边天作岸，山登绝顶我为峰。深邃宇宙里，中国航天人更自信更从容。无垠太空中，中国红成为一抹亮眼颜色。

（作者为本报评论员）

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