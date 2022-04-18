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青海完善科研经费管理使用

2022年04月18日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报西宁4月17日电  （记者贾丰丰）青海近日印发《青海省省级财政科技专项资金管理办法》（以下简称《管理办法》），扩大了科研经费管理自主权，加大了对科研人员激励力度，科研经费实现“放、管、服”有机结合。

　　《管理办法》将省级科研经费中的直接费用预算科目，从原先的九大类精简为设备费、业务费、劳务费三大类，并鼓励项目承担单位根据科研活动实际需要，自主配备相对固定的科研财务助理。在间接费用方面，500万元以下的部分，比例为不超过30%，500万元至1000万元的部分为不超过25%，1000万元以上的部分为不超过20%；对数学等纯理论基础研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过60%。针对科研项目的聘用人员，《管理办法》进一步扩大劳务费的开支范围，首次明确项目聘用人员的住房公积金纳入劳务费科目列支。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月18日 12 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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