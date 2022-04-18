赵展慧

开发性金融要在平抑经济周期性波动、优化投资结构、服务实体经济发展、提高社会资源配置效率等方面发挥更大更重要的作用，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长

全年安排贷款不低于4000亿元支持全面推进乡村振兴、积极支持“十四五”规划纲要102项重大工程……近期，国家开发银行多措并举、持续发力，不断提升服务实体经济的能力。

开发性金融是以服务国家战略为宗旨，依托国家信用，以中长期投融资和市场化方式支持实现经济社会发展目标的金融形态。从全球来看，开发性金融机构在促进各国及区域间的市场稳定和经济增长中都发挥了重要作用。

近年来，我国开发性金融作用日益凸显，成为推动经济社会高质量发展的重要力量。一方面，信贷总量不断增长，加大了服务跨周期和逆周期调节的能力，推动扩内需、稳增长。2021年，国家开发银行发放本外币贷款2.99万亿元，人民币贷款余额新增6500亿元。另一方面，信贷结构不断优化，瞄准国家战略重点领域和薄弱环节，不断加大对小微企业、科技创新、绿色发展、保障民生等领域的金融支持力度，助力补短板、稳投资。今年前两个月，国家开发银行已发放战略性新兴产业及先进制造业贷款625亿元、科技创新和基础研究专项贷款157亿元、绿色产业贷款1032亿元。

开发性金融不断加大对实体经济支持的同时，也推动了政府和市场之间的互动协同。区别于财政融资和商业金融模式，开发性金融一方面将国家信用运用于市场，打通不成熟市场领域的融资瓶颈；另一方面发挥杠杆效应，引导撬动商业性金融进入和支持相关领域。近年来，我国开发性金融机构积极进入一些有良好市场前景的投融资领域，逐步培育市场、建设信用，探索银政合作，推动市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

今年《政府工作报告》明确提出，发挥好政策性、开发性金融作用。当前，全球疫情仍在持续，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，开发性金融要在平抑经济周期性波动、优化投资结构、服务实体经济发展、提高社会资源配置效率等方面发挥更大更重要的作用，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

更好发挥开发性金融作用，要继续当好服务国家战略的坚实后盾。开发性金融要发挥连接政府和市场的优势，紧紧围绕国家战略，聚焦科技自立自强、绿色低碳循环发展、区域协调发展、乡村振兴等国家战略重点领域，更好助力中国经济夯实基础、补齐短板、转型升级。

更好发挥开发性金融作用，要当好支持新兴领域的融资先导。从重大水利工程到数字产业园区，开发性金融不断创新，在一个个新领域突破融资瓶颈。如今新技术新产业新业态层出不穷，更多新的投资领域有待开垦，比如新基建、智慧农业等，这些新投资领域在建设内容、盈利模式、项目风险等方面与传统项目有诸多不同。开发性金融应当进一步发挥行业研究能力强、与政府部门沟通合作多的优势，构造新的融资模式、运营模式，为其他金融机构和社会资源探索新路。

实现今年经济社会发展目标任务，宏观政策要稳健有效，政策发力适当靠前。期待开发性金融能够在适度超前开展基础设施投资、带动扩大有效投资中发挥更大作用，为稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)