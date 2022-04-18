本报记者 吴秋余

缺少担保、抵押物不足，是很多小微企业在贷款时面临的难题。近年来，金融监管部门和金融机构努力创新服务模式，针对小微企业融资中的担保短板，有针对性地推出金融产品和服务，让更多小微企业轻松得到金融支持。

创新服务，专项产品助力小微企业发展

优美的音乐剧《猫》《天鹅湖》，为观众带来高雅的艺术享受；精彩的舞台剧《熊出没》《超级飞侠》，给小朋友们带来欢乐的童年……一场场精彩演出，来自北京春和景明公司精心安排。然而，受到新冠肺炎疫情影响，去年公司演出排档锐减90%，运营陷入了困难，面临现金流紧缺难题。

“疫情防控期间，现金流是我们公司最大的困难，多部优秀作品的创作与市场推广都遇到资金障碍。”春和景明公司总经理邹勇和告诉记者，作为一家从事文化产业的小微企业，公司缺少可抵押的资产，也从未在银行有过信贷记录，很多金融机构都无法对公司授信。

关键时刻，一款名为“文创普惠贷”的专项担保产品帮公司解了围。这款由北京再担保公司旗下国华担保推出的金融创新产品，专门为解决初创期文创企业融资难、融资贵而设计，以纯信用方式为文创企业提供担保支持。有了国华担保的创新支持，北京银行金海国际支行迅速为春和景明公司发放了200万元贷款。

数据显示，2020年以来，国华担保已累计为935家文化类小微企业提供担保支持，累计融资23.6亿元。

“作为政府性融资担保机构，我们充分发挥政策导向作用，通过与银行等金融机构合作，将金融活水引向小微企业。”北京再担保公司总经理、国华担保董事长俞静介绍，国华担保作为全国首家文创专营担保机构，积极探索担保产品新模式，在文化领域先后推出“文创普惠贷”“完片担保贷”“影视行业应收账款贴现业务”等众多专项产品，着力破解小微企业融资中的痛点、难点。

多方联动，合力破解融资难融资贵

“公司近期与客户签订了一笔低压配电柜采购合同，需要垫付一定比例的资金，真没想到信用保证保险能这么快就帮助我们解了燃眉之急。”看见靖江农商行400万元贷款资金到账，江苏苏中开关厂有限公司董事长刘正南喜出望外。

400万元贷款顺利到账的背后，是多方合力的结果。针对众多小微企业既缺乏抵押担保措施，也无法向担保公司提供反担保措施导致的融资难问题，江苏泰州银保监分局积极推动地方政府注册成立泰小微融资担保公司，引入国家融资担保基金投资入股，与保险公司、担保公司、再担保公司等机构合作，创新推出“贷款+保险+基金”“贷款+担保+基金”等普惠信用融资“泰信保”模式，支持银行、保险、担保机构与政府信用担保基金共同分担业务风险。目前，“泰信保”模式累计发放贷款73.45亿元，惠及小微企业等市场主体1652户。

不仅解决融资难，还要努力降成本。在政府部门支持引导下，“泰信保”业务年化担保（保险）费率降至0.8%以内，对“专精特新”“科技小巨人”等重点支持企业减免担保（保险）费。“既方便又实惠，这种融资模式做到了小微企业心坎里。”刘正南说。

泰州银保监分局副局长刘维民表示，缓解融资难融资贵需要发挥地方政府、监管部门、金融机构“几家抬”的合力，泰州银保监分局将加强政策联动、银保联动和监管联动，积极引导银行机构倾斜信贷资源，推动小微企业首贷、信用贷款持续增长。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 18 版）

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