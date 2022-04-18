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税务总局升级便民办税“春风行动”（财经短波）

2022年04月18日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  近日，在年初已陆续出台105条便民办税缴费措施的基础上，国家税务总局落实新的组合式税费支持政策，再推出16条便民办税缴费新措施，升级形成2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”，新推出深入分析2022年纳税人缴费人需求调查结果、严格落实涉税涉费诉求和意见快速响应机制、在税务部门网站上线“组合式税费支持政策”专题等措施。“春风行动2.0版”在原有五大类20项的框架下进行整合梳理，形成共计121条便民办税缴费措施，将有力促进服务更精细、监管更精准、执法更优化、共治更协同，进一步提升纳税人缴费人的体验感、获得感。

　　（王  观）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月18日 18 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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