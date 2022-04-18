本报电 近日，在年初已陆续出台105条便民办税缴费措施的基础上，国家税务总局落实新的组合式税费支持政策，再推出16条便民办税缴费新措施，升级形成2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”，新推出深入分析2022年纳税人缴费人需求调查结果、严格落实涉税涉费诉求和意见快速响应机制、在税务部门网站上线“组合式税费支持政策”专题等措施。“春风行动2.0版”在原有五大类20项的框架下进行整合梳理，形成共计121条便民办税缴费措施，将有力促进服务更精细、监管更精准、执法更优化、共治更协同，进一步提升纳税人缴费人的体验感、获得感。

（王 观）

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 18 版）

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