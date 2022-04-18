谷业凯

只有让科技发展与科技伦理互为促进、共同发力，科技才能更好地助力经济社会高质量发展

习近平总书记指出：“科技是发展的利器，也可能成为风险的源头。要前瞻研判科技发展带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战，完善相关法律法规、伦理审查规则及监管框架。”

科技伦理是科技活动必须遵守的价值准则。在新一轮科技革命和产业变革加速演进的今天，加强科技伦理治理、合理引导科技向善，已经成为一道必答题。近日，中办、国办印发《关于加强科技伦理治理的意见》（以下简称《意见》）。这是我国首个国家层面科技伦理治理的指导性文件，从伦理原则、构建体制、制度顶层设计以及监管措施等方面作出系统部署。

我国高度重视科技伦理治理。2019年7月，中央深改委审议通过了《国家科技伦理委员会组建方案》；2020年中央经济工作会议提出，要规范科技伦理，树立良好学风和作风，引导科研人员专心致志、扎实进取；“十四五”规划纲要提出“健全科技伦理体系”的目标任务；今年1月，新修订的《中华人民共和国科学技术进步法》正式实施，进一步明确“完善科技伦理制度规范”“健全审查、评估、监管体系”等方面的规定。作为我国科技伦理领域的纲领性文件，此次印发的《意见》对科技伦理的价值理念和行为规范作出了明确表述，提出开展科技活动应当遵循增进人类福祉、尊重生命权利、坚持公平公正、合理控制风险、保持公开透明5项科技伦理原则。《意见》还从科技伦理治理体制、制度、监管、教育等方面，提出一系列加强科技伦理治理的新举措。

从科技发展的趋势看，认知科学、生命科学、信息技术等研究领域的进步，引发科学研究范式的变革，也带来科技伦理规范的挑战。如人工智能带来的数据安全、隐私保护问题，基因编辑技术带来的生物安全、生命伦理问题。

强化监管是确保科技活动规范开展的关键。《意见》在压实主体责任、加强伦理委员会等体制机制建设方面作出了制度安排，提出对科技伦理高风险的科技活动增加复核机制，制定科技伦理高风险科技活动清单等，这些做法也将使科技伦理审查和监管进一步落到实处，有助于对科技伦理高风险科技活动实施重点治理。同时还要看到，科技伦理治理是一项长期的任务，需要建立起广泛的社会共识。因此，深入开展科技伦理教育和宣传同样具有深远的意义。

科技伦理道德的约束，是确保科技发展行稳致远不可或缺的要素。我国广大科研单位和科技人员应将科技伦理的要求贯穿科技活动的全过程，覆盖科技创新的各领域。只有让科技发展与科技伦理互为促进、共同发力，科技才能更好地助力经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)