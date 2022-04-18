窦瀚洋 张金科

在寸草不生、泛着盐花的盐碱地上，无人机找到了一片长势旺盛的苜蓿草基地，牧民驾着收割机循着导航赶来。

这片300多亩的苜蓿草绿地，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇，是利用脱硫副产物改良的盐碱沙荒地改造试点示范项目。改良盐碱地所用的土壤改良剂，其实是钢铁厂处理钢渣固废后的副产物。

据介绍，包头钢铁（集团）每年产生200多万吨钢渣，多年来，积累的钢渣堆积如山，不仅占用土地资源，还污染大气环境。为了处理钢渣固废，包钢下属庆华煤化工公司引进了一家科技型民营企业研发的脱硫项目，通过“钢渣法脱硫”技术处理二氧化硫等废气，每年可消耗7000吨钢渣。而脱硫后产生的近万吨脱硫副产物，又成了土壤改良原料。

在包钢庆华厂区内，安装了“太极环保”脱硫装置的3台75吨循环流化床锅炉烟囱高高耸立。企业负责人介绍，把钢渣研磨成粉，再加入水调成浆，喷入脱硫塔内，经过一系列化学反应，剩下的脱硫副产物就成了土壤改良剂。

与大颗粒、坚硬粗糙的钢厂废物不同，脱硫副产物呈粉末状，质地细腻，揉搓起来像淋湿的土壤，透着潮气。这还不是最终产品，技术人员会根据每块土壤的“肤质”进行配方，添加微量元素，最终制成可以改良土质的土地肥料。

“盐碱地的土壤就像胶质体一样，把盐分一直吸收在里面。脱硫副产物进去后，通过自身的钙、铁等元素，把土壤中的钾、钠、镁等离子置换出来，置换后再浇上水就能够将盐分带出来。我们还采取措施确保地下和周边土地的盐分不回流。盐分降低，土地就适合种农作物了。”宁波太极环保设备有限公司（以下简称太极环保公司）总经理史跃展说，“固废处理，不能瞻前不顾后，要形成绿色链条，真正实现循环经济。”

史跃展介绍，以钢渣代替传统脱硫剂石灰石、石灰，不仅节省石灰石资源，更能消除石灰生产过程中产生的二氧化碳。以某工程年排放二氧化硫2.15万吨为例，若全部采用钢渣作为脱硫吸收剂，年可节省石灰2.6万吨，年减排二氧化碳1.14万吨，脱硫尾气达到超低排放标准。

作为一家国家级专精特新“小巨人”企业，持续的研发投入让太极环保公司尝到创新甜头。公司每年投入总营收4%以上作为研发经费，去年比例更是高达6.6%；企业科研人员比例始终保持在30%以上，近两年已成功转化研发成果12项……正是通过技术积累，太极环保公司又将自主研发技术从“钢渣法脱硫”技术拓展到燃净热能回收系统，主持起草了行业标准《钢渣用于烧结烟气脱硫工艺技术规范》。在浙江慈溪，像太极环保公司这样的国家级专精特新“小巨人”企业已有30家。这些“小巨人”把自主创新作为企业发展的原动力，着力提升科技创新成果转化率，把研发成果转化为实实在在的生产力。

“未来几年，我们将继续提高研发投入，加大‘太极环保研发基金’支持，激励科技人员进行技术创新和新产品开发，进一步加速科技成果转化。”史跃展说。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 19 版）

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