本报记者 颜 珂 王 丹

江西赣州，于都河畔。状如风帆的中央红军长征出发纪念碑巍然矗立，标注过往的红色荣光，也昭示眼下的昂扬奋发。

赣闽粤原中央苏区是土地革命战争时期全国最大的革命根据地，是全国苏维埃运动的中心区域，是中华苏维埃共和国党、政、军首脑机关所在地。

党的十八大以来，习近平总书记多次深入原中央苏区考察调研、缅怀革命先烈。让包括原中央苏区在内的革命老区父老乡亲过上好日子，是总书记心中的牵挂。

“现在国家发展了，人民生活好了，一定要饮水思源，不要忘了革命先烈，不要忘了中央苏区的老百姓们。”

“加快老区苏区发展是我们永远不能忘记的责任。”

“要推进老区苏区全面振兴，倾力支持老区苏区特色产业提升、基础设施建设和公共服务保障等。”

“共产党就是为人民群众谋幸福的，党中央想的就是千方百计让老百姓过上好日子。芝麻开花节节高，今后日子会更好！”

殷殷嘱托饱含深情，温润人心，催人奋进。

春暖时节，穿行红土地，耳闻目见的是城市乡村的巨变新景，切身感受的是苏区人民的感恩奋进。

田间地头上，洋溢着全面推进乡村振兴的幸福期许——

赣南老区，114.3万农村贫困人口如期脱贫。江西省于都县梓山镇潭头村，红军英烈后代孙观发的笑脸照，上了村口的“笑脸墙”。村里富硒产业和旅游产业办得红火，孙观发自家种养的富硒农产品成了热销货。搞民宿、办餐馆、开超市，去年孙观发家里收入23万多元，“这在过去想都不敢想！”

全面推进乡村振兴，福建省三明市沙县区的群众干劲正足。“寻根追味”成了“网红打卡地”，老民宅成了新民宿，沙县小吃迈向标准化、产业化……夏茂镇俞邦村面貌日新月异，小吃业主俞和传底气更足：“当年做小吃，俞邦村走在前头；如今，在创造美好生活新征程上，我们还要再领风骚！”

绿水青山间，处处可见“绿水青山就是金山银山”的火热实践——

福建省龙岩市武平县，被誉为全国“林改第一县”。发端于武平县的农村集体林权制度改革经验，为全国集体林权制度改革作出重要贡献。领到全国第一本新式林权证的万安镇捷文村村民李桂林，见证着大山里的变化：“曾经碗口粗的树都难找，现在放眼都是大树。”当年靠山吃山，如今“养山富山”，捷文村绿色经济蓬勃而起，仅林下种植紫灵芝，就达1600多亩，每年带动村民增收超过600万元。

走进广东省梅州市大埔县茶阳镇群丰村油茶基地，连绵山头上的油茶树绿意盎然。通过引入林业重点龙头企业种植油茶，当地荒山变成了绿色生金的聚宝盆。“除了家里的10亩油茶，还可以到油茶基地做除草、施肥等管护工作，一年可增加9000多元收入。”群丰村村民余数珍说。目前，梅州市油茶种植面积达70多万亩。

园区厂房里，鼓荡着争创一流的志气担当——

江西省赣州市赣县区，中科拓又达智能装备科技有限公司自主研制的一款稀土永磁伺服电机，性能达到国际先进水平，广泛应用于新能源汽车、风电、机器人等领域。聚焦推动稀土产业高质量发展，赣县区“中国稀金谷”已拥有9个国家级创新平台、16个省级创新平台，吸引9个院士团队入驻，产值近400亿元。

福建省龙岩市上杭县，福建德尔科技有限公司的目标令人印象深刻——“创建世界一流电子化学材料基地”。该公司研发的高纯度电子化学材料，多项技术填补国内空白。大山环绕的上杭县，2020年新材料产业产值过百亿元，2021年则接近200亿元。

以坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无私奉献等为主要内涵的苏区精神，深深融入原中央苏区干部群众的血脉之中。“过去‘闹革命走前头，搞生产争上游’，如今振兴发展也可以作表率。”这是原中央苏区广大干部群众的心气和志气。

今年3月，国务院批复同意建设赣州、闽西革命老区高质量发展示范区。这片红土地又将担负起“打造新时代革命老区振兴发展的样板”的重任。不忘来时路，阔步新征程，老区不老，风华正茂。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)