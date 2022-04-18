据新华社北京4月17日电 （记者宋晨、张泉）记者17日从国新办举行的中国空间站建造进展情况新闻发布会上了解到，今年中国将完成中国空间站的在轨建造。

据中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍，中国空间站建造分为关键技术验证和建造两个阶段实施，其中，关键技术验证阶段主要任务是全面突破和掌握空间站建造及运营相关的关键技术。自2020年以来，中国实施了长征五号B运载火箭首飞，空间站天和核心舱，神舟十二号、神舟十三号载人飞船，天舟二号、天舟三号货运飞船共6次飞行任务，均取得成功，圆满完成了关键技术验证阶段的任务目标，为空间站建造阶段任务实施奠定了坚实基础。

郝淳表示，今年将完成中国空间站在轨建造，共计划实施6次飞行任务——5月发射天舟四号货运飞船；6月发射神舟十四号载人飞船，神舟十四号载人飞船乘组也是由三名航天员组成，他们将在轨驻留6个月时间；7月发射空间站问天实验舱，10月发射空间站梦天实验舱。空间站的三个舱段将形成“T”字基本构型，完成中国空间站的在轨建造，之后还将实施天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船发射任务。其中，神舟十五号载人飞船飞行乘组也是由三名航天员组成，这三名航天员将在轨和神舟十四号的航天员完成轮换以后，工作和生活6个月。

据郝淳介绍，今年完成空间站在轨建造以后，工程将转入为期10年以上的应用与发展阶段，初步计划是每年发射两艘载人飞船和两艘货运飞船。航天员要长期在轨驻留，开展空间科学实验和技术试验，并对空间站进行照料和维护。

郝淳表示，为进一步提升工程的综合能力和技术水平，还将研制新一代载人运载火箭和新一代载人飞船，其中，新一代载人运载火箭和新一代载人飞船的返回舱都可以实现重复使用。新一代载人飞船综合能力得到了大幅提升，可以搭载7名航天员，另外它的上行和下行载荷能力也得到大幅度提升。同时，中国正在考虑研发空间站的扩展舱段，为进一步支持在轨科学实验和为航天员的工作和生活创造更好的条件。

“在进行空间站研制建设的同时，我们也开展了载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证。我相信，在不远的将来，中华民族千年来嫦娥奔月、蟾宫折桂的神话梦想将会成为现实。”郝淳说，中国载人航天将会从近地空间走向地月空间，进而迈向深空。

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