本报记者 李 贞

浙江省湖州市吴兴区工作人员（右一）向某企业员工发放旅游消费券。

新华社记者 黄宗治摄

“用线上领到的消费券带孩子去体验摘草莓，小朋友特别高兴！”北京市平谷区居民赵女士日前领到了“乐享平谷”微信小程序发放的惠民消费券，在一家采摘园游玩时获得了相应折扣，她感觉很实惠。近期，全国多地向居民发放新一轮数字消费券，既满足了居民消费需求，又推动了消费市场的复苏。

使用范围广

近期，为进一步拉动消费，多地发放数字消费券。

3月底，北京市平谷区2022年首批消费券发放活动收官。据悉，活动在半个月内通过微信小程序发放245.4万元惠民消费券，参与领券人数达11.2万人，拉动销售额2158.6万元。后续，平谷区还将在“五一”前后和“十一”前后再发放两批消费券。此外，为加快释放绿色节能消费潜力，促进消费升级，北京市自4月开始，面向在京消费者发放绿色节能消费券，鼓励消费者购买使用绿色节能商品。据悉，消费券适用商品共计20类，包含电脑、洗碗机、电视机、空调、电冰箱、洗衣机、电饭锅等。

4月1日，广西壮族自治区启动为期3个月的“33消费节”，计划开展超600场次各类促销活动，对消费者补贴让利超10亿元，预计带动二季度社会消费品零售总额超2000亿元。据广西壮族自治区商务厅相关负责人介绍，活动期间，居民可通过云闪付APP领取消费券。“今年的消费券补贴活动形式更广、券种更全，除了继续派发‘33消费券’外，还新增了商超百货购物返券、银联消费券、建行消费券、移动5G购机补贴等多类型消费券，涉及的商品种类和可使用范围更广。”

此外，广东省深圳市、山东省青岛市、辽宁省沈阳市等多地也纷纷发放各类数字消费券，助力消费市场复苏。

吸引用户多

在消费市场回暖过程中，为何数字消费券这一形式广受欢迎？据悉，消费券属于在特定期限内用于特定领域的消费，与直接发放现金相比，发放消费券更能用于居民消费而不是储蓄，其带来的刺激效果更为明显。

京东集团首席经济学家沈建光介绍，2020年3月至2021年11月，全国多地实施了超500轮消费券计划，其中多数取得了较为显著的短期局部效果。“例如2021年11月至12月，云南省、黑龙江省哈尔滨市和河南省郑州市，分别通过京东平台发放政府消费券。20天内三地消费券核销金额突破5000万元，带动消费订单金额超过4亿元，政府资金撬动消费杠杆率接近8倍。”

数字消费券的发放也推动了线上线下消费深度融合。一方面，各支付类APP作为消费券发放的入口，吸引了大量用户。包括微信支付、银联云闪付、美团等多家支付机构，都参与到各地消费券的发放中，一定程度上有利于特定线上支付渠道的推广。另一方面，线下实体商家特别是中小微商家成为消费券受益者。调查数据显示，在消费券适用的商家中，九成是中小微商家。政府每发放1元消费券，就有0.87元流向年销售额30万元以下的小微商家。

定向效果好

为了让数字消费券有更好的使用效果，2021年3月，全国首个数字消费券团体标准《数字消费券服务规范》发布并实施。专家介绍，要让数字消费券带来更大效益，应在发放时更注重定向投入。例如，加大对困难人群、困难地区、农村县域消费者以及中小微企业的定向支持力度，将餐饮旅游、家电汽车更新等消费恢复短板作为重点支持领域。

尽管数字消费券能带来立竿见影的效果，但有专家表示，消费券只是一次性地提升消费者支付能力，难以为消费市场注入持久动力。长期来看，提振消费更需重视治本之策。

“消费券并不能根本性地改变人们对未来的收入预期。”金融专家付一夫认为，要真正推动消费市场发展壮大，还是应从稳定就业、增加居民收入、优化商品服务供给质量、完善市场秩序、保障消费者权益等方面发力。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东指出，要促进消费市场的进一步恢复，关键是畅通制约消费的堵点、断点。同时也要积极扩大就业，增加居民收入，提高居民消费水平，真正启动由消费驱动的良性经济循环，使经济增长有坚实的基础性支撑。从中长期看，促消费的手段需要更多方式，除消费券外，还要深化消费商品价格改革，增加流通环节的便利性，降低流通交易环节的成本等。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)