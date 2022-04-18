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今年全国科技工作者日主题发布

2022年04月18日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （立风）今年5月30日是第六个全国科技工作者日。记者从中国科协新闻发布会上获悉，届时主题活动将围绕大力弘扬科学精神和科学家精神，扩大联系服务覆盖面，切实为科技工作者办实事，团结引导广大科技工作者勇于创新争先，争做高水平科技自立自强排头兵。

　　今年全国科技工作者日的主题为“创新争先、自立自强”。中国科协宣传文化部副部长宋玉荣介绍，主题活动将加强顶层设计，实现科技领域相关部门大联合大协作，扩大活动的影响力和覆盖面。中国科协正会同教育部等6部门共同开展首批科学家精神教育基地遴选工作，将在5月30日面向社会发布。全国科技工作者日还将与全国科技活动周深度融合，科技部和中国科协将组织开展更多科学家精神宣讲宣传活动。

　　同时，各地将同步开展“最美科技工作者”宣传发布、第十七届青年女科学家奖颁奖等活动，广泛宣传基层一线优秀科技工作者和创新团队风采，提升科技工作者的荣誉感和自豪感。通过法律咨询和心理健康辅导等活动，推动解决科技工作者急难愁盼问题，增强科技工作者的获得感和归属感。

　　今年的主题活动还将突出创新性。“创新争先、自立自强”主题活动通过抖音、快手等平台，展示基层科技工作者立足岗位、拼搏奉献的风采；“星辰大海 逐梦启航”科学家主题展将通过沉浸式展览体验，展示科学家报国为民的伟大情怀。同期还将举办科学文化艺术跨界沙龙、唱响科学家精神主题音乐沙龙等活动。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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