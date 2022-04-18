杨东日

中小企业是国家经济增长的重要支撑，也是推动社会创新和创造大量就业的积极要素。中国“十四五”规划纲要提出，“支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地”“推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新‘小巨人’企业和制造业单项冠军企业”。

“专精特新”是指企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化的发展特征。与其类似，德国著名管理学家赫尔曼·西蒙曾提出“隐形冠军”企业的概念，指那些不为公众所熟知，但在某一细分领域或行业具有全球影响力的中小企业。

引导和推动中小企业“专精特新”发展具有重要意义。第一，有助于激发企业创新活力。“专精特新”中小企业专注于细分市场、创新能力强、掌握一定核心技术、质量效益好。大力发展“专精特新”企业，有助于示范引领广大中小企业创新转型，推动制造业高质量发展，提高核心竞争力和发展的主动权。例如，全球气弹簧市场的领导者斯泰必鲁斯曾成功改变了行业风向标。一年之内，全球竞争对手都开始对标斯泰必鲁斯，在推介自己的产品时会说“我们的产品质量与斯泰必鲁斯一样好”。类似地，许多“专精特新”企业都在世界范围内建立起各自市场的标杆。

第二，有助于提升产业链供应链稳定性和竞争力。“专精特新”中小企业多数处于产业链的关键环节，对产业链供应链固链、补链、强链起到强有力的助推作用。培育“专精特新”中小企业，有助于完善产业生态，解决关键核心技术、关键环节和重要产品设备的“补短板”问题。例如，由德国贝洱公司、海拉公司和法国彼欧公司等汽车供应商一同组建的HBPO公司，是全球唯一一家集汽车前端模块研发、组装机物流于一体的系统集成商。这一创新系统打通了照明技术、散热技术、气体动力学、行人保护以及碰撞管理技术上的功能连接，在提高客户效用的同时，通过简化流程降低了成本。HBPO公司创建于2004年，7年后就以440万套模块部件的产量实现了超过10亿欧元的销售额。

第三，有助于加快构建现代产业体系。大力发展“专精特新”中小企业，发挥这些企业在知识产权创造运用方面的积极作用，有助于推动提升产业基础能力和产业链现代化水平，实现从产业链低端环节向高端环节跃升。例如，爱纳康是世界上拥有风能生产领域最多专利的企业，世界领先的风力发电机企业维斯塔斯以及西门子、通用电气等都要依赖爱纳康的技术许可。与许多“专精特新”中小企业一样，爱纳康在解决技术问题时另辟蹊径，其风能发电设备不使用变速箱，这意味着更短的起动时间、更低的故障率和损耗。爱纳康的产品也为风能发电领域技术发展开辟了新思路。

目前，中国已培育了三批4762家国家级专精特新“小巨人”企业，带动各地培育省级“专精特新”中小企业4万多家，入库培育的企业11万多家。专精特新“小巨人”企业超五成研发投入在1000万元以上，超六成属于工业基础领域，超七成深耕行业10年以上，超八成居本省细分市场首位。专精特新“小巨人”企业有300余家已挂牌上市，企业研发人员占比基本达到25%，平均研发强度超过7%。

未来，支持“专精特新”企业发展需要进一步强化服务和支持。进一步加大金融支持力度，充分发挥北京证券交易所服务创新型中小企业主阵地作用，加大国家中小企业发展基金等政府投资基金政策引导，带动社会资本扩大中小企业直接融资规模；进一步向“专精特新”中小企业开放技术、人才、数据等要素资源，促进更多企业融入产业链、提升价值链。

（作者为中国电子信息产业发展研究院中小企业研究所所长）

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 16 版）

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