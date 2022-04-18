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原标题：房地产市场呈企稳态势

国家统计局4月15日公布3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，同比下降城市个数增加；各线城市商品住宅销售价格环比趋稳，同比下降或涨幅回落。

绳国庆介绍，一线城市商品住宅销售价格环比涨幅回落，二三线城市环比持平或降幅收窄。

3月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有38个和45个，比上月分别减少2个和12个。

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点，其中北京、上海和深圳分别上涨0.4%、0.3%和0.8%，广州下降0.1%；一线城市二手住宅环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中北京、上海和广州分别上涨1.2%、0.4%和0.3%，深圳下降0.3%。二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，与上月相同；二手住宅环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.3%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。

绳国庆介绍，一二线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或转降，三线城市同比降幅扩大。3月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有29个和47个，比上月分别增加5个和8个。

记者梳理发现，新建住宅方面，70个大中城市中，有29个销售价格与上月相比上涨，上涨较多的城市是乌鲁木齐上涨1%，深圳、成都上涨0.8%，杭州上涨0.7%，韶关上涨0.6%，海口、重庆上涨0.5%。下降较多的城市有湛江下降0.9%，秦皇岛、丹东、岳阳下降0.8%，大连、哈尔滨、郑州、温州下降0.7%，福州、包头、安庆、桂林下降0.6%。

二手住宅方面，有21个城市价格与上月相比上涨，上涨较多的城市有北京上涨1.2%，海口、成都上涨0.6%，无锡上涨0.5%。下降较多的城市有牡丹江下降2.1%，贵阳下降0.9%，哈尔滨、安庆下降0.8%，太原、沈阳、南宁、徐州、金华下降0.7%。

近期楼市呈现一定企稳态势。表现在有关部门特别是金融部门均释放积极政策信号，多地因城施策出台房地产调控措施，促楼市平稳健康发展；二手住宅与上月相比价格下降的城市减少了12个；一线城市的回暖较其他城市更明显。但总体而言，很多城市楼市观望情绪仍较浓厚；城市之间的分化严重，一些城市特别是三四线城市有下行趋势。

受当前疫情反复等因素影响，市场复苏略有受阻。个别疫情严重的城市市场处于基本停滞状态，且居民收入受到影响后，对购房的积极性也可能有所降低。同时，二手房交易量虽有所好转，但依然处于历史低位，房企流动性风险让购房者担心买到烂尾楼从而入市愿望降低，不少人选择继续观望。

不过，业内人士均对市场恢复持乐观态度。贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，疫情等外部环境会延长市场修复过程，但市场修复的大趋势不会改变。中原地产首席分析师张大伟认为，多地出台稳楼市举措，未来几个月市场总体有望进一步企稳。

4月15日，央行宣布降准。业内人士普遍认为，尽管降准不是针对房地产市场，但资金流动性改善，有利于防范化解房地产市场风险，有利于房地产市场预期稳定。中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静认为，降准有利于增加市场资金流动性，在当前满足合理资金需求的要求下，购房者、企业端的合理资金需求有望得到更好支持，对房地产市场形成一定利好；另外，当前宏观政策发力对稳定市场预期亦将产生积极效果。

(责编：罗知之、陈键)