刘满平

原标题：聚焦双碳目标建设统一能源市场

近日公布的《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》指出，在有效保障能源安全供应的前提下，结合实现碳达峰碳中和目标任务，有序推进全国能源市场的建设。这一表述，为今后一个时期建设全国统一的能源市场、推进能源产业改革发展提供了指引。

经过多年发展，目前我国已成为全球最大能源生产国、消费国，能源市场规模和发展潜力巨大，能源产业体系相对完善。但也要看到，我国虽然是能源大国，但不是能源强国，能源市场仍存在制度规则不统一、要素资源流动不畅通、地方保护和区域壁垒等问题，影响了能源市场功能及规模效益的发挥。近年来，国际形势错综复杂，不确定性不稳定性明显增多，全球能源供应链受到严峻挑战，我国能源进口的安全风险和成本风险增大。为此，我国提出有序推进全国能源市场建设，建设全国统一的能源市场，不仅是解决现实难题的客观需要，更是谋划长远发展的必然要求。

建设全国统一的能源市场，可促进能源在更大范围内畅通流动，激发市场参与主体的活力，短期内可提升国内能源统筹供应能力，降低能源供需错配风险和市场交易成本，为我国能源“保价稳供”助一臂之力。从油气来看，发展能源期货市场，有助于实体企业合理利用金融工具抵御外部风险，保障国内供应；油气管网互联互通且公平开放，有助于打破行业垄断，实现能源增产保供。从煤电来看，建立和完善全国电力和煤炭交易中心，既能促进产地与消费不同地区间的平衡，减少供需错配和地方保护风险，同时还能形成贯通上下游的合理定价机制。

而且，建设全国统一的能源市场有助于打破地方保护和市场分割，畅通国内国际双循环，破除能源清洁低碳转型和高质量发展的“肠梗阻”，促进能源市场在市场基础制度规则、市场设施标准、要素与资源市场、商品和服务市场、市场监管方面的统一，进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，更好地推动我国从“能源大市场”转向“能源强市场”，从“能源大国”向“能源强国”转变。

建设全国统一的能源市场，既要推进市场设施高标准联通，包括建设现代流通网络、完善市场信息交互渠道、推动交易平台优化升级等基础设施方面的硬件建设，更需要完善市场体制机制，健全市场规则制度，推动要素市场化改革，破除市场壁垒，维护公平竞争等体制机制方面的软件建设。相关部门需统一认识，深化改革，打通“堵点”“难点”，在执行过程中做好统筹协调和政策配套。要坚持问题导向，从当前能源市场中存在的问题出发，以“统一性、开放性、竞争性、有序性、公平性和共享性”为目标，建设真正意义上的全国统一的能源市场，营造更优质的市场环境，畅通更广阔的流通空间，让市场主体绽放更大活力，市场消费释放更大潜力，市场优势得到更大体现。

（作者单位：国家发展改革委价格监测中心）

(责编：罗知之、陈键)