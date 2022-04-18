原标题：3D沉浸式虚拟现实系统引入船舶设计

科技日报讯 （通讯员沈欢 实习记者张佳欣）据加拿大《温哥华商业周刊》近日报道，加拿大北温哥华造船公司Seaspan将3D沉浸式虚拟现实系统（VR）引入船舶设计，使设计师可在VR中实时浏览他们的设计。VR在船舶设计中的应用，为未来船舶VR设计进行了尝试并引领了发展方向。

名为HoloShip的该平台是可视化公司Virtalis为Seaspan公司专门定制开发的，于2021年底安装在Seaspan公司总部。该平台有一面5.6米的“活动墙”，多名船舶设计人员戴上3D眼镜，可沉浸在同一个3D环境中，同时场外合作伙伴也可远程参与。该平台集合了剧院和投影仪系统，以及位于巨大屏幕后面的系统计算机硬件等。

Seaspan公司创新部经理詹妮弗·布斯勒表示，该技术可使船舶设计师测试将组件如何装配在一起，并在任何钢材切割前，就能够对特定功能的运行有更详细的了解。

布斯勒介绍说：“组装一艘船，有很多影响因素，是非常复杂的系统工程。例如，对基准线的评估、船舶无障碍区域和设备布置等问题，特别是要对一些数字化设计提前进行测试等。还有一些特定的通道设计是否足够宽，或者驾驶台上的船员在停靠或航行在结冰水域时是否能看清身边的设备。在VR设计平台上，我们能够事先通过数字空间进行评估，这样可减少代价高昂的错误并避免返工。同时，在船舶建成后，该平台还可用于指导培训、维修和维护工作。”

布斯勒称，到目前为止，人们对可视化系统的反映是积极的，尤其是那些有过丰富游戏经验的员工，他们了解在虚拟环境中的运作规则，进入虚拟环境感到很适应。即使对那些不太擅长VR的人来说，在虚拟船上行走，也会让他们感到比仅仅阅读报告或查阅工程材料更有意思。

虽然使用3D可视化技术对许多行业，尤其是在制造业并不新鲜，但在造船工业中使用还是比较罕见。目前，Seaspan公司正在为加拿大海岸警卫队设计建造一艘海洋测量船，在HoloShip平台上对该船的设计进行微调和修改。此外，该平台还将用于极地破冰船和一系列多用途船只的设计。

(责编：罗知之、陈键)