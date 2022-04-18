朱 彤

原标题：以改革激活创新基因 世界硫酸钾“航母”加速向前

国投罗钾新疆罗布泊钾盐有限责任公司腾龙号水采机在进行作业国投罗钾供图

近日，国务院国有企业改革领导小组办公室公布最新“科改示范企业”名单。其中，国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称国投罗钾）早在2020年4月，就成为第一批入选的“科改示范企业”。

“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”“区域性综改试验”后的又一国企改革专项工程。入选“科改示范企业”2年多以来，国投罗钾作为转型升级中的传统制造类企业，从自身实际出发，以“科改示范行动”为契机，以持续推动科技创新、激发企业主体活力为主线，点燃高质量发展的新引擎，改革成效显著。

2021年，国投罗钾硫酸钾产量同比增长21.2%，在服务国家粮食安全战略中展现新作为，为保障国家农业用硫酸钾供应链安全提供了有力保障；营业收入同比增长25.1%，净利润同比增长149.9%，企业全员劳动生产率达到人均116.9万元，同比增长49.2%。

“老大难”变为“双先进”

据了解，国投罗钾勇闯市场化改革的“深水区”，对经理层成员和中层干部全部实行任期制管理。原有经营班子5名成员“全体起立”，面向市场重新选聘5名职业经理人，32名中级管理人员也全部重新聘任。在压减管理层级和岗位编制的同时，成立再就业指导服务中心和维修中心，建立内部人才市场，优化人员市场化进出机制，实现退出软着陆。

据悉，国投罗钾开展多轮次、多岗位的全员竞聘上岗，2189人参与竞聘，其中近400人岗位发生了调整，61人退出岗位。

同时，持续优化薪酬分配机制，合理拉开岗位薪酬级差和档差，薪酬分配向科技人才和一线关键艰苦岗位倾斜。

说起储运部，员工们对过去的一些老问题都摇头。因历史等原因，这个部门曾一度是“问题多，老大难，令人头疼”的单位。去年，储运部落实公司科改目标，按照抓管理、推改革、严纪律、破难题的工作思路，建立了动态的竞争机制，配套了相关制度，完成了年度岗位竞聘工作，实现了定岗定员，一举由一年前的考核垫底部门变为公司年度先进集体和安全生产先进集体“双先进”。

说起这一变化，公司董事会秘书兼储运部主任王雄兵坦言：“正是由于作为公司改革试点单位，有了改革试点这个‘尚方宝剑’，我们的改革才有这么大的动作和效果。”

在全员竞聘中，储运部班组由之前9个班精简为3个班组，班组长由过去的19名精简为11名。3名普通员工在竞聘中脱颖而出任班组长。储运部相关职能序列岗位由37个被压缩至26个，储运部优化人员达21人，由180多人减为159人。

储运部试行了工资分配及绩效考核激励试点方案，员工工资按岗位系数和员工岗位匹配系数重新评价对应，薪随岗变，能高能低，并实行了团队绩效和个人绩效双重关联、考核逐级传递的机制。王雄兵称，新的工资分配和绩效考核办法解决了部门局部存在的分配不平衡、激励不到位、导向不清晰等问题，员工的“精气神”发生显著变化，部门的管理水平和工作效率明显提升。

跳出罗布泊走向全国

国投罗钾是世界上最大的硫酸钾生产企业，建有年产150万吨硫酸钾生产装置和年产10万吨硫酸钾镁肥生产装置，曾两次获得国家科技进步一等奖，被称为世界硫酸钾“航母”。2021年国投罗钾顺利通过制造业单项冠军示范企业复评工作，还获得国家级高新技术企业称号。

国投罗钾从诞生起就有创新的基因，为进一步提升科技创新能力，国投罗钾勇破科技创新“肠梗阻”，在原技术中心的基础上，整合现有研发资源，优化机构设置，重新组建了技术中心，较一般部门的层级高半级，显示了对科技创新的高度重视。

近年来，国投罗钾围绕新型高效肥料上下游产业链，建立了西南工作站、自治区盐湖资源综合利用工程研究中心、钾资源开发联合实验室、新型肥料研发中心等创新的新平台，形成工艺研发、工程技术开发、市场开发和产业化开发的“四级”创新体系。

“科改示范企业行动进一步激发公司创新活力，国投罗钾在2021年研发投入达到2.44亿，研发投入占比达5.42%，为落实公司‘需求牵引，创新驱动’理念，推动高质量发展，构建新发展格局注入新动力。”该公司总法律顾问、副总经济师谢响亮深有感触地说。

去年底，国投罗钾与四川省农资集团共同出资设立国投（四川）农业科技有限责任公司（简称国投川农科技公司），打通产业链条，共同开展新型高效、高附加值肥料的研发和市场开拓，实现了上下游产业链协同增值。

国投罗钾技术中心副主任杨玉明介绍，截至目前，国投罗钾已实现速溶硫酸钾和黄腐酸型硫酸钾及全水溶硫酸钾等3种新产品的研发上市，累计获得专利79项，制定和参编国家、行业、团体标准12项，推动国家和行业相关标准全面升级。

多措并举引才聚力

因地处偏远，国投罗钾始终面临着“招聘难、招聘高层次人才更难”的困境。为打破这一困境，国投罗钾制定和实施科学的选拔培养制度，鼓励优秀科技人才脱颖而出。

在国投罗钾，员工人人以参与科技创新为荣。新近设置的创新奖、专利奖、科技成果转化奖励等科技创新激励制度，能让参与者拿到“真金白银”。对重大专项任务、重大科技创新项目核心团队工资总额等实行单列管理，为急需的科技人才设立“工资特区”。同时，为培养人才留住人才，国投罗钾建立总师、主任工程师、首席工匠、技能大师等人才培养机制和晋升通道。

党委书记、总经理李守江说，设立“工资特区”，就是要让科技人员克服急躁情绪，不急功近利，静下心来搞研发。

目前，国投罗钾已形成了较为完善的涉及盐湖资源开发工艺技术及关键设备自主研发的人才队伍。引进和外聘包括1名中国工程院院士、6名国务院政府特种津贴获得者在内的17位高层次人才。

该公司副总工程师陈新是从长沙引进的高层次人才，由他负责的“水平井与竖直井联合采卤工艺研究”项目，已对罗布泊盐湖难以开采的深部承压地下卤水提出了新的开采思路和工艺方案，目前进展顺利。陈新说，这个项目提出很短时间就立项了，这里的研发环境和氛围非常好，科研人员只顾埋头搞研发，不用操别的心。

技术中心工艺研究部高级工程师热沙来提·司马义参与了“硫酸钾尾矿堆浸溶钾试验”项目，是该项目工艺组的负责人。该项目是国投罗钾与区外高校和科研机构共同研发的一个项目。项目开发了一套经济合理、技术可行、高效稳定的尾矿钾资源回收利用新的工艺，已进行工程化试验。热沙来提·司马义既高兴又骄傲。她说：“在参与这个项目的过程中，我的科技项目管理能力提高了。特别是在和区外的专家交流沟通中，对方先进的理念和思维方式，给我带来‘头脑风暴’，让我受益匪浅。”

李守江表示，国投罗钾将继续以“科改示范行动”综合改革为契机，坚持以科技创新引领高质量发展，立足罗布泊盐湖资源，不断在新产品开发、产业链延伸、资源综合利用及智能制造等方面加大科技创新力度，推动公司实现更高质量发展，为新疆经济社会高质量发展贡献新力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：罗知之、陈键)