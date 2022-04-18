王迎霞

原标题：科技加持 宁夏牛羊肉上了国宴餐桌

【大食物科技面面观】

“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”，这首脍炙人口的北朝民歌，道出了千百年来北方人与牛羊的密切关系。

特别是宁夏，虽然只有720万人口，人均羊肉消耗量排名全国第五。这里的科技工作者，为满足人们日益增长的饮食需求与产业高质量发展的时代要求，付出了更多努力。

有了科技加持，固原黄牛肉获国家农产品地理标志，盐池滩羊肉四登国宴餐桌。

肉牛：种质创新和高效养殖并举

种，是决定一切生命体品质好坏的根本。

地处黄土高原暖温半干旱气候区的固原，宜养黄牛。依托宁夏大学农学院建立的宁夏优势特色牛产业科技创新团队，着力开展特色牛种资源遗传改良与种质创新及产业化关键技术研究。

2018年以来，团队带头人、宁夏反刍动物细胞分子育种重点实验室主任马云，带着成员在牛分子细胞育种与优势性状新品系培育方面奋力攻关。

基于基因芯片数据开展了固原黄牛的遗传背景分析；基于多组学技术筛选肉质相关位点及基因，鉴定出9个与肌内脂肪沉积相关基因，11个与背膘厚相关基因……

“我们力争经过5年创新发展，推广普及良种—优质草料—最适畜舍—良好饲养—废弃物循环利用有机结合的生态养殖技术体系。”自治区畜牧工作站副站长、宁夏肉牛首席专家封元这样展望。

种好，还得会养，才能保证肉质。

固原山区虽有肉牛养殖的自然条件和悠久传统，现状却不容乐观。“有啥喂啥，效率低下。”宁夏农林科学院动物科学研究所所长梁小军指出。

这位国家肉牛牦牛产业技术体系岗位科学家，5年间从种、草、繁、养、管等多个点位着手，让老乡精准掌握养殖要领。

梁小军团队研发出14项新技术，创建了以肉母牛代育奶公犊“一母育双犊”技术为核心的肉牛高效养殖模式，综合效益提高10％以上。

滩羊：创建“品种、品质、品牌”

“以前，宁夏滩羊存在皮下脂肪过多等问题，特别影响口感。”宁夏大学博士生导师张桂杰的研究方向，是滩羊营养调控和饲草加工。

在吴忠市红寺堡区天源良种羊繁育养殖有限公司，张桂杰团队与科技特派员寇启芳合作，全国首创“滩羊母子一体化”营养调控技术体系。

民间把他们研制的滩羊肉称为“雪花羊肉”。该肉白色脂肪均匀浸入红色肌细胞，斑斑点点犹如雪花，涮熟入口，回味悠长。随后，他们又开展肉质提升靶向营养调控，使瘦肉率提升8.3%，肌内脂肪含量提高17%。

品种是特色产业的基础。依托宁夏农林科学院建设的宁夏首批特色优势羊产业关键技术研究创新团队，将品种列为“品种、品质、品牌”创建之首。

制定活体鉴定规范后，2013年以来，该院动物科学研究所副所长马青带领团队与中国农科院等单位联合攻关，建立了滩羊肉基因芯片鉴定技术，揭示出滩羊独特风味形成的相关机理。

“在此基础上，我们开展抗氧化保健功能羊肉生产技术研发，构建了全产业链技术标准27项。”让马青自豪的是，团队系统研制中餐、涮肉、烧烤三大系列36个产品，分割滩羊肉每公斤最高售价达680元；与餐饮名企合作开发“羔羊冻”等菜品，成为G20杭州峰会宴席主菜之一。

科技：为产业发展提供强力供给

让牛羊肉既好吃又营养，离不开科技支撑，更离不开顶层设计。

2020年，为全力推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，宁夏回族自治区党委、政府印发了自治区九个重点产业高质量发展实施方案，肉牛和滩羊赫然在列。

这是宁夏实施乡村振兴战略和“四大提升行动”的重要抓手。科技要提供强力供给。

“肉牛产业紧紧围绕培育优质肉牛新类群、良种高效繁育等方面开展研究。”宁夏科技厅农村科技处处长徐小涛告诉记者。

滩羊产业则针对“种、草、养、繁、管”养殖全产业链关键环节，围绕品种选育、高效种养、疫病防控、高值化加工等内容全面攻关。去年全区共实施各类科技项目46项。

久久为功，必有所成。2021年，宁夏肉牛和滩羊饲养量均保持较快增长，肉牛饲养量突破200万头，同比增长8.8%，实现全产业链产值379亿元；滩羊饲养量达1300多万只，同比增长8.3%，羊肉产量11.5万吨，同比增长3.5%。

科技人交上了漂亮成绩单，这场考试却远没有结束。

“践行大食物观，宁夏肉牛和滩羊产业仍然面临诸多挑战。我们虽是小省区却有大担当，科技将持续发力，托起老百姓舌尖上的幸福。”宁夏科技厅副厅长哈赟表示。

(责编：罗知之、陈键)