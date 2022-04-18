人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

莫让低俗成为网络直播标签

程雨
2022年04月18日09:20 | 来源：光明日报
小字号

原标题：莫让低俗成为网络直播标签

【网言】

网络直播是交流互动的一种方式，也是休闲娱乐的一项选择。但是，不知何时起，低俗成为网络直播行业抹不去的标签，给网络直播行业发展带来不良影响。

众所周知，“色、丑、怪、假、俗、赌”向来都是网络直播的禁区，说是“过街老鼠、人人喊打”也不为过。然而现实中，总有人不死心、不甘心，屡屡博取眼球、频频突破底线。

纵观这些无所不用其极的低俗直播，一无任何营养。从炫富拜金的导向到卖惨审丑的现象，可谓既“辣眼睛”更“毒心灵”，于己无益、于人有害。二无任何价值。要么是伤害自己，要么是欺辱他人，除了“毁三观”就是“触底线”，对行业发展乃至社会进步没有贡献哪怕一点积极因素。三无任何前景。无论是谁，纵然名头再响、人气再高，只要吞吐污言秽语、满是低俗下流，最终只有被点名、被禁播、被处罚这一种下场。说到底，谁把出丑当出彩、把反常当正常，谁就会受到公众唾弃、遭到市场淘汰。这是道德规则的约束，也是法律规范的威力。

事实上，网络直播本质而言是一种“眼球经济”，极具效仿意味和引导效应。如果本该洋溢正能量、传播真善美的镜头，总是上演污言秽语、频频打擦边球，那么长此以往不仅会阻碍直播行业的健康发展，也在侵蚀风清气正的环境。

平心而论，近年来网络监管环境明显趋严，内容生产要求持续提高，但低俗直播依然整而难治、禁而不绝，根源就在于有利可图、唯利是图。以矛盾造热度，用热度换流量，靠流量谋利益……这条利益链条根深蒂固，这种发财套路大行其道。某种程度上说，追求流量本身并无过错，但这不等于只在乎传播量、曝光量。只见流量，却没有内容含金量；只有名利观，却罔顾健康价值观。这样的直播看似人声鼎沸，实则乌烟瘴气，迟早走上穷途末路。

无论是着眼当前还是放眼未来，只有正气不衰，才能人气不减。这么朴素的道理，网络主播们该补上这一课了。

（原载于人民网 作者：程雨 摘编：项锋、杨心悦）

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国载人航天工程已有4000余项技术成果应用于国民经济
　　中国载人航天工程办公室主任郝淳。徐想摄 人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。…
神舟十四号、十五号航天员乘组已选定 将共同在轨驻留5-10天
　　中国载人航天工程航天员系统总设计师、中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬。徐想摄 人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部