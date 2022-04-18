程雨

原标题：莫让低俗成为网络直播标签

【网言】

网络直播是交流互动的一种方式，也是休闲娱乐的一项选择。但是，不知何时起，低俗成为网络直播行业抹不去的标签，给网络直播行业发展带来不良影响。

众所周知，“色、丑、怪、假、俗、赌”向来都是网络直播的禁区，说是“过街老鼠、人人喊打”也不为过。然而现实中，总有人不死心、不甘心，屡屡博取眼球、频频突破底线。

纵观这些无所不用其极的低俗直播，一无任何营养。从炫富拜金的导向到卖惨审丑的现象，可谓既“辣眼睛”更“毒心灵”，于己无益、于人有害。二无任何价值。要么是伤害自己，要么是欺辱他人，除了“毁三观”就是“触底线”，对行业发展乃至社会进步没有贡献哪怕一点积极因素。三无任何前景。无论是谁，纵然名头再响、人气再高，只要吞吐污言秽语、满是低俗下流，最终只有被点名、被禁播、被处罚这一种下场。说到底，谁把出丑当出彩、把反常当正常，谁就会受到公众唾弃、遭到市场淘汰。这是道德规则的约束，也是法律规范的威力。

事实上，网络直播本质而言是一种“眼球经济”，极具效仿意味和引导效应。如果本该洋溢正能量、传播真善美的镜头，总是上演污言秽语、频频打擦边球，那么长此以往不仅会阻碍直播行业的健康发展，也在侵蚀风清气正的环境。

平心而论，近年来网络监管环境明显趋严，内容生产要求持续提高，但低俗直播依然整而难治、禁而不绝，根源就在于有利可图、唯利是图。以矛盾造热度，用热度换流量，靠流量谋利益……这条利益链条根深蒂固，这种发财套路大行其道。某种程度上说，追求流量本身并无过错，但这不等于只在乎传播量、曝光量。只见流量，却没有内容含金量；只有名利观，却罔顾健康价值观。这样的直播看似人声鼎沸，实则乌烟瘴气，迟早走上穷途末路。

无论是着眼当前还是放眼未来，只有正气不衰，才能人气不减。这么朴素的道理，网络主播们该补上这一课了。

（原载于人民网 作者：程雨 摘编：项锋、杨心悦）

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