人民网北京4月18日电 （记者李栋）目前，全国水稻生产从南到北全面展开，各地抢农时保面积，春播进展顺利。农业农村部最新农情调度显示，今年，南方早稻面积预计7100多万亩，比上年稳中有增。

在安徽省霍邱县的田间地头，“轰隆隆”的马达声不绝于耳。“现在种一季可以收两季，相比传统种植方式，一亩地可增加收入500元左右。”说起现在的变化，种植大户刘厚民眼中充满喜悦。

“今年安排2000多万元涉农资金，在三个再生稻种植核心区建标准化育秧工厂，再生稻意向面积增加到80万亩。”霍邱县农业农村局相关负责人表示。

“今年预计种植水稻100公顷。”吉林省榆树市秀水镇的一家水稻种植合作社负责人李春秀介绍说，政府通过细致指导春耕生产各项工作，帮助种植户们种上地、种好地。针对滞留市区的返乡种植户，做到农资配送点对点、人员接送点对点，在保证作业空间够大、作业人员保持安全距离、人员不聚集的前提下，采用互帮互助的模式保证春耕作业。“今年肯定又是一个好收成。”李春秀说。

榆树市农业技术推广服务中心主任杨洪涛表示，针对农时及当前疫情防控形势，当地农业部门有序推进在城农民返乡种地、开展生产资料调运，并组织农业专家通过广播、电视、网络等平台对春耕生产进行指导，确保春耕生产适时有序，保证春耕面积稳步增长。

水稻是我国第一大口粮作物，面积占全年粮食播种面积的三分之一。在春播保供方面，农业农村部成立农资保供专班，设立热线电话，及时帮助解决农资供应、农民下田、农机上路等堵点卡点问题，确保春播高质量推进。据农业农村部相关负责人表示，从4月1日热线开通以来，农业农村部派出专人轮流值班，节假日不休，对热线电话反映的问题线索，第一时间转相关省（市）农业农村部门协调办理，并跟踪办理情况，确保问题及时得到解决。

“今年农业农村部继续向各地下达粮食生产目标任务，目前各地已经将任务层层分解落实到乡到村到地块。从调度情况看，今年春播粮食意向面积9.4亿亩，比上年稳中有增。”农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟表示。

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