国家发改委：研究明确煤炭领域哄抬价格违法行为认定标准
2022年04月18日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者申佳平）据国家发展改革委消息，近日国家发展改革委价格司召开专题会议，研究明确煤炭领域哄抬价格违法行为认定标准，煤炭、电力行业重点企业及有关行业协会参加会议。
会议指出，煤炭是重要基础能源，做好煤炭保供稳价工作意义重大。在现有法律法规框架下，研究明确煤炭领域哄抬价格违法行为的具体认定标准，有利于引导煤炭经营者合法经营，维护煤炭市场正常秩序。
国家发展改革委表示，下一步将根据各方面意见，抓紧完善煤炭领域哄抬价格违法行为认定标准的有关规定，推动有关部门加大执法检查力度，切实维护煤炭市场价格秩序，更好保障国家能源安全。
(责编：申佳平、吕骞)
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