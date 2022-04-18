人民网北京4月18日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，近日，我国在太原卫星发射中心采用长征四号丙运载火箭发射大气环境监测卫星。该卫星是世界首颗具备二氧化碳激光探测能力的卫星，将首次实现二氧化碳的主动激光探测和大气细颗粒物的主被动结合探测，为落实“精准治污、科学治污、依法治污”、支撑深入打好污染防治攻坚战、实现减污降碳协同增效提供重要数据支撑。

大气环境监测卫星。生态环境部供图

据介绍，大气环境监测卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》中的一颗科研卫星，生态环境部为该卫星牵头用户，卫星和运载火箭系统均由中国航天科技集团有限公司第八研究院抓总研制。

生态环境部相关负责人表示，大气环境监测卫星的成功发射，将进一步提升我国的二氧化碳和大气污染物遥感监测能力。在应对全球气候变化方面，首次实现全球范围二氧化碳的主动激光高精度、全天时探测，探测精度达到国际领先水平，可为二氧化碳分布和应对气候变化提供精准的遥感数据支撑。

在大气环境遥感监测方面，具备对全球细颗粒物（PM2.5）、气态污染物、云和气溶胶的定量化遥感监测以及对工业排放、生物质燃烧等大气污染源的大范围、高动态遥感监测能力，可为我国大气污染防治和空气质量预报提供数据和技术支撑。

在水环境遥感监测方面，可实现内陆大型水体水华、水质、水生植被以及近海海域赤潮、溢油、水质等的定量化遥感监测。

在自然生态遥感监测方面，可实现生态系统关键参数的定量化遥感反演，为全国和区域生态环境状况调查与评估等业务提供重要数据支撑。

“‘十四五’期间，生态环境部还将牵头组织研制发射高精度温室气体综合探测卫星，与大气环境监测卫星组网观测，进一步提升全球主要温室气体和大气污染物遥感监测能力，为支撑国家‘双碳’战略、应对全球气候变化提供遥感监测数据支撑。”上述负责人说。

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