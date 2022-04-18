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中证协搭建四个公益行动平台 组织行业开展促进乡村振兴系列活动

2022年04月18日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （黄盛）据中国证券业协会（以下简称“中证协”）网站消息，中证协近期搭建了志愿者服务、课题研究、培训交流和项目展示等四个平台，组织行业开展促进乡村振兴系列活动。

在志愿者服务平台方面，中证协组织行业志愿者开展了中证隰县支教活动。4月11日起，中证协组织为期三周主题为“中证-爱心成就梦想”的支教活动，以进一步弘扬行业志愿者文化，引导证券从业人员积极参与乡村振兴和社会公益事业。中证协表示，通过组织志愿者支教活动，有效激发了从业人员公益热情，获得了当地师生良好反响。

在课题研究平台方面，中证协组织发起县域经济发展课题调研，形成证券行业服务乡村振兴课题研究成果。据介绍，目前，已有34家公司申报2022年度调研方案。调研区域涉及20个省（自治区、直辖市）42个县域，包括三区三州地区、原深度贫困县域、边境地区、革命老区、少数民族县区等。课题研究领域涉及党建引领乡村振兴、农业高质量发展、产业政策规划、金融助力产业发展、产业链调研、数字产业融合发展、技术与产业融合等。部分证券公司由公司董事长、党委书记一把手担任课题组组长，将组织公司投行、研究所等相关部门深入县域开展一线调研，以期为服务乡村振兴发展提供务实有效的建议。

在培训交流平台方面，中证协组织开展行业履行社会责任工作交流。通过多渠道、多形式，中证协持续开展宣传交流活动，以加强行业履行社会责任领域经验交流，宣传好的案例做法。4月14日，中证协举办了“证券公司履行社会责任情况政策解读与交流网络直播课”。多家单位相关业务负责人围绕党建引领精准帮扶、特色公益实践案例、公益文化建设、行业履行社会责任成果等方面进行了工作交流和经验分享。

在项目展示平台方面，中证协宣传展示行业参与公益项目相关工作信息。据悉，为全面展示公益行动参与各方工作成效，建立公益活动宣传交流的长效机制，中证协将行业持续开展的公益项目信息予以展示，打造行业开展公益行动的展示平台，加强行业交流借鉴，促进形成良好的行业公益生态。

中证协表示，下一步将持续完善四个平台建设，督促引导参与各方按照协议约定积极开展公益行动，不断丰富四个平台工作成果，持续深化“证券行业促进乡村振兴公益行动”工作成效，将行业开展公益行动情况纳入履行社会责任评价体系，把四个平台打造成证券行业服务乡村振兴、践行新发展理念、开展社会公益的主阵地，引导行业增强服务人民共享发展成果的社会责任。

(责编：杨曦、吕骞)

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