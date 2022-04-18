4月15日，人民在线成功举办“在线云客厅——大家说版权”线上交流会。来自版权保护领域的专家学者、影视行业大咖、短视频平台企业代表云端对话，共同探讨完善影视版权保护机制，构建良好行业生态的新路径。

北京大学法学院教授、科技法研究中心主任刘银良在发言中分析了影视版权的法律困境与出路，并基于现有著作权体系和行业现状提出了版权保护建议。刘银良指出，在著作权法框架下，有作者、传播者与使用者三方主体，三者各有自己的权利与利益，包括著作权、邻接权、使用权。要尊重公共利益以及他人权利，同时加强行业自律，最终实现促进社会文化发展的最终目标。

北京电视艺术中心总经理张逸松指出，随着科学技术变革，新型媒体不断涌现，文艺作品尤其是影视作品的多样性愈发显著，基于经典剧集在新媒体下的版权延展已经成为所有存续期较长的影视公司均要面临的市场挑战。“一方面我们需要更专业的版权法律团队给予专业支持，但更重要的是，企业需要有前瞻性的眼光，在找寻未来市场方向的前提下，尽可能地精准缩小当次授权面积。正如我们十年前无法预计今天短视频和自媒体如此的发达，我们同样无法预计十年后的媒体和内容形式有什么变化。”张逸松说。

谈及影视版权的发展、合作和保护，浙江华策影视股份有限公司总裁办主任顾娟认为，网络版权产业是科技、文化与版权融合的产业模式，可以推动新时代的内容表达和文化构建。影视版权价格产业正面临新的起点与机遇，互联网技术更迭驱动版权价值重估，内容品质提升和文化互鉴加强将开创内容出海的新局面。对于影视内容生产制作公司而言，创作更多的精品力作是重中之重，同时也只有更加尊重和保护版权才能够激励更多的创新创作。

北京市中润律师事务所主任、北京市律师协会企业法律顾问事务专业委员会主任王杰从影视版权的侵权形式、权利人的合法权益、短视频平台免责与侵权问题、版权保护措施等方面进行了详细解读。王杰建议，要提升公众法律意识，让公众真正理解、应用和使用著作权法。其次，网络平台要提升监测技术，通过科学的监测机制进行侵权审查，从客观上限制侵权行为。第三，监管部门可建立版权查询信息库以及快速投诉通道，提升维权效率。第四，提高侵权者的违法成本，从主观上避免侵权行为的发生。

北京字节跳动法律研究总监李颖谈到短视频平台的版权保护举措，她指出，目前字节跳动采取的知识产权保护措施包括《用户服务协议》要求、加强对用户的教育和指导、积极履行通知删除义务、根据侵权严重程度给予侵权用户不同的处罚措施、加强授权合作方式、回扫打压等。

“我们正在尝试搭建一个对平台创作者原创短视频作品进行保护的一站式版权保护体系，涵盖原创短视频内容内容产生、内容发布、内容保护全流程。”快手法务部业务支持中心（产运&游戏）中心总经理刘超分享了视频平台版权保护的实践。刘超指出，在音乐版权方面，目前快手已与上百家版权公司达成合作。截至2021年第三季度，音乐版权公司的结算金额相比去年同比增长3590%。

人民在线融媒研发部主任刘晓曈分享了人民版权平台的版权保护模式。她提到，人民版权平台依托区块链、大数据、人工智能等新技术面向内容提供方、内容适用方和政府监管单位提供版权保护服务、版权交易服务和版权传播监管服务。针对版权保护实际痛点，版权平台提供包括原创作品即时登记、全作品全时段侵权监测、原创内容一键自查、多种方式实时取证、高效维权保证原创权益、在线交易实现内容增值等九大应用场景的解决方案。

“在线云客厅”是人民在线/人民网舆情数据中心策划主办的线上会，旨在汇集各领域的专家学者和企业代表，围绕当下热点话题展开交流对话，搭建一个集资源整合和产业洞悉于一体的沟通平台。

本次“在线云客厅——大家说版权”线上交流会是2022年度“在线云客厅”系列活动的第五期。4月26日“世界知识产权日”，人民在线还将举办“大家说版权”研讨会，邀请监管机构、行业协会、版权相关单位代表共聚一堂，共话版权。

(责编：罗知之、吕骞)