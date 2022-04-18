人民网北京4月18日电 （记者赵竹青）4月16日上午，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场预定区域安全着陆，航天员翟志刚、王亚平、叶光富状态良好，神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功。记者从中国航天科工集团了解到，在航天员回“家”的过程中，搜救信息系统为护佑航天员平安归家编织了一幅严谨的搜救“密网”。

专家介绍，此次神舟十三号航天员乘组在轨驻留六个月，也是我国首次实施载人飞船返回舱快速返回方案，将进一步提升航天员的舒适性及任务实施效率。

“快速返回”是我国此前从未尝试过的飞船返回技术。据了解，包括神舟十二号在内的我国所有的载人飞船在返回的时候，都需要在载人飞船和空间站舱段分离后围绕空间站进行绕飞，有时还会进行对接验证，然后伺机转入返回轨道，返回舱轨道舱分离，返回舱返回地面……这一过程需要多次调整姿态和减速动作，耗费的时间通常要一天。

而飞船快速返回的方式可以节省其中多个环节，与神舟十三号飞船此前使用的快速对接技术类似，只需要几个小时就可以完成返回。

“快速返回”在提高航天员舒适度的同时，也给地面的搜救工作时提出了更高要求。为了让搜救大队能够第一时间锁定航天员的位置，背后的搜救信息系统发挥了重要作用。

中国航天科工二院706所数据技术及应用事业部副主任方志介绍，搜救信息系统主要用于航天员的搜救保障，具备搜救任务筹划和搜救态势展示等功能，通过引进多源信号对航天器、回收场站、搜救力量等进行实时跟踪，为航天员搜救任务全程的情况掌握提供服务，是空间站任务实现，航天员救援保障关键系统，对空间站建设与运营具有重要支撑作用。

“在神舟十三号飞行任务中，搜救信息系统运行稳定，各项功能良好，在航天员搜救指挥工作中发挥了重要支撑作用。”方志说。

神舟十三号载人飞行任务是空间站关键技术验证阶段第六次飞行任务，也是该阶段的收官之战。后续，工程总体将对空间站进行全系统综合评估，满足要求后全面转入空间站建造阶段。中国载人航天工程办公室主任郝淳17日表示，2022年中国载人航天工程共计划实施6次飞行任务，将于年内完成中国空间站在轨建造。建造完成后，中国空间站将转入应用与发展阶段。

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