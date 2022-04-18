16日

太空出差183天的神舟十三号乘组

顺利返回地球

神舟十三号载人飞行任务圆满成功

从神舟五号到神舟十三号

从“一人一天”到“三人半年”

中国人奔赴星辰大海的步伐从未停止

今天，向13位“飞天英雄”和

无数默默坚守的航天人致敬

“我为祖国感到骄傲！”

2003年10月15日

38岁的杨利伟搭乘神舟五号载人飞船

圆满完成中国首次载人航天飞行任务

成为第一位踏入浩瀚太空的中国访客

待返回舱着陆后

杨利伟探出头来

向人群说出的第一句话就是

“我为祖国感到骄傲！”

“外国航天员能做到的

中国航天员也一定能做到”

2005年10月12日

费俊龙和聂海胜

乘坐神舟六号载人飞船飞向太空

怎么让地面知道自己状态良好？

费俊龙想起

国外航天员曾在空间站做“前滚翻”

于是，他大胆地在座椅上

连做4个“前滚翻”，共用时3分钟

以当时飞船的飞行速度计算

他每个筋斗“翻”了约351公里

“外国航天员能做到的

中国航天员也一定能做到！”

“只要国家和人民需要

我就会勇往直前”

1998年，聂海胜成为我国首批航天员

“神五”“神七”“神九”，他三次备份

“神六”“神十”，他两度飞天

2021年，57岁的聂海胜

第三次出征太空

聂海胜说：“只要国家和人民需要

我就会勇往直前

在浩瀚天宇，继续飞出中国龙的轨迹”

“我已出舱，感觉良好！”

2008年9月25日

翟志刚、刘伯明和景海鹏三人

乘坐神舟七号载人飞船出征太空

执行中国首次空间出舱活动

翟志刚在太空中展示五星红旗的那一刻

亿万国人欢欣鼓舞

浩瀚太空中，翟志刚向祖国报告

“我已出舱，感觉良好！

神舟七号向全国人民、全世界人民问好！”

2021年，翟志刚再次奔赴太空

我们又听到了那句熟悉的

“我已出舱，感觉良好！”

2008年，翟志刚手持五星红旗进行太空行走

“即便牺牲，也要让五星红旗

在太空高高飘扬！”

其实，翟志刚执行

中国首次空间出舱活动的过程中

相继遭遇舱门打不开

仪表显示轨道舱火灾等险情

那天，翟志刚、刘伯明和景海鹏

临时决定改变出舱程序

优先展示五星红旗

当有人问起“担不担心回不来”时

刘伯明的回答撼动人心：

“即便牺牲

我们也要让五星红旗在太空高高飘扬！”

2021年，刘伯明飞赴中国空间站

完成中国空间站航天员首次出舱

刘伯明在舱外工作

“没有梦想，灵魂就会‘失重’”

“神七”“神九”“神十一”

景海鹏先后三次

执行载人航天飞行任务

并打破中国载人航天的多项纪录

景海鹏说，始终心怀梦想

让他脚踏实地

“一个梦想实现了，必须有下一个

就像人在太空，身体会失重

回到地面，如果没有梦想

灵魂就会‘失重’”

“只要坚持，终有所获”

“神九”是中国航天员

首次真正意义上在太空“驾驶”飞船

至此，中国成为世界上第三个

掌握空间手控交会对接技术的国家

为了这一天，“驾驶员”刘旺准备了14年

“这5000多个日日夜夜中

我实际上只做了一件事

就是在为实现自己的使命做准备

我相信只要坚持，终有所获

不管是做人还是做事，都会百炼成钢”

“离地三尺，不分男女”

第一次坐上转椅连续旋转5分钟时

突如其来的眩晕恶心

让刘洋瞬间脸色苍白

训练结束后，她忍不住哭了

靠着对飞天的热爱和对机遇的珍惜

刘洋坚持了下来

从8分钟到10分钟，再到挺过12分钟

2012年6月16日

刘洋成为首位进入太空的中国女航天员

13天的太空飞行

她承担了大部分科学实验工作

“离地三尺，不分男女”

刘洋自信地说

“成功不仅属于胜利者

更属于从不放弃的人”

从“神五”到“神九”

张晓光曾4次经历

载人航天飞行乘组选拔

但每一次都与出征太空失之交臂

直到2013年6月11日，神舟十号

他用15年的拼搏换来了15天的飞行

回顾追梦路上的坎坷，张晓光说

“战胜困难和挫折的过程

是我们生活的主要部分

成功不仅属于胜利者

更属于从不放弃的人”

张晓光在太空

“敢于有梦、勇于追梦

勤于圆梦”

2003年，神舟五号发射升空

那时还是飞行员的王亚平

就渴望冲出大气层

2010年，王亚平入选中国首批女航天员

2013年，她终于如愿“飞天”

2021年，王亚平再次奔赴太空

成为中国首个进驻空间站的女航天员

首个出舱的中国女航天员

她勉励年轻人

“一定要敢于有梦

勇于追梦、勤于圆梦”

王亚平出舱活动

“我们不是来休息的”

2016年，景海鹏和陈冬

搭乘神舟十一号载人飞船造访“天宫”

33天的时间里，陈冬与景海鹏

参与了多达38项试（实）验

当地面科研人员劝他们要注意休息

陈冬倔强回答

“我们不是来休息的

我们的愿望就是把所有科技人员的

心血、汗水和智慧

转化为最有效的数据带回去”

景海鹏（左）和陈冬（右）

“我一直不断

学习、学习、学习”

汤洪波是神舟十二号航天员乘组

最年轻的航天员

对他来说，比起日常的艰苦训练

成为航天员前漫长的等待

更能磨炼他的意志

当同批战友先后飞天

汤洪波还没有等来自己的机会

为了圆梦，汤洪波更加努力提升自己

他经常周末去单位看书

除了午饭时间，就是在研究资料

“我一直不断学习、学习、学习

在学习中等待这个机会”

汤洪波在中国空间站里锻炼身体

“不是在飞天

就是在为了飞而奋斗的路上”

被选拔为航天员之前

叶光富是空军航空兵某部飞行员

因为对飞行的热爱和对蓝天的向往

他坚定投身载人航天事业

终于在2010年成为

我国第二批航天员中的一员

叶光富说

“我们每一个航天员

不是在飞天就是在为了飞而奋斗的路上

我也是如此”

如今，叶光富已实现飞天梦想

“我自豪地向祖国报到！”

神舟十三号

三名航天员的征程告一段落

但中国航天前进的步伐不会停止

期待下一次的点火起飞

致敬接续奋斗的中国航天人！

来源：央视新闻客户端

(责编：宋心蕊、白宇)