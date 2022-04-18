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阿里巴巴国际站推出“海陆运一站式解决方案” 整合运力和报关服务

2022年04月18日13:37 | 来源：环球网
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原标题：阿里巴巴国际站推出“海陆运一站式解决方案” 整合运力和报关服务

　　阿里巴巴国际站4月18日对外宣布推出“海陆运一站式解决方案”，提供拖车+报关+整柜一体化物流解决方案，帮助受物流影响的国际站商家一站式解决出货难题。

　　据了解，在海运运力保障方面，原有舱位储备之外，加投美线海运整柜300TEU(国际标准箱)运力，确保华东地区缺舱、少舱的商家在这个特殊时期有舱可订。

　　在拖车运力保障方面，整合江、浙、沪、徽去往上海港的拖车近4000条线路，覆盖长三角地区绝大多数地级市，确保商家的货柜可以顺利运抵港口。

　　在报关服务保障方面，会同上海本地多家优质报关行，24小时不间断响应，提供专业的报关服务，疏通货柜上船的“最后一公里”。

　　阿里巴巴国际站方面表示，有需要的商家可以进入国际站后台，选择起运港为上海港的“海运整柜服务”，根据服务说明操作即可。若页面下方弹出“打包服务‘集港拖车+增值服务’”的选项，备注“阿里报关”；若在完成“海运整柜服务”的订单之后，下方无“打包服务”可选，则需再单独点选“集港拖车”服务订单，并备注“阿里报关”，上述两项订单都完成后，再将报关资料提供给拍档即可。

(责编：曹淼、李源)

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