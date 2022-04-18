人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：建立汽车、集成电路等重点产业链龙头企业日调度机制

2022年04月18日16:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月18日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，4月18日上午，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开后，工业和信息化部组织传达会议精神，要求认真落实“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”的工作要求，细化实化各项举措，确保重点产业链供应链稳定畅通和企业正常生产经营。

工业和信息化部要求，抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业链龙头企业日调度机制，发挥产业链供应链畅通协调平台作用，加强前后方协同、上下游衔接，强化部省联动，保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅。坚持对各类企业一视同仁，予以支持帮扶。充分发挥前方工作组作用，区分轻重缓急，坚持先易后难，积极稳妥有序推进重点企业复工复产。扩大“白名单”范围，指导地方工业和信息化主管部门细化工业企业疫情防控指引，按照“一企一策”“一园一策”组织生产，保障物流畅通。

同时，加强通信大数据对畅通物流的精准支撑，优化通信行程卡服务，会同各地联防联控机制完善“白名单”管理机制，向经各地级市及以上联防联控机制审核确认的相关货运司乘人员提供便捷、高效、规范的通信行程信息服务，助力保障疫情防控期间重要物资货运车辆及司乘人员顺畅通行。

落实落细中小企业帮扶政策，用好科技创新再贷款和交通物流领域再贷款，支持重点产业链供应链企业融资，帮助交通运输、物流仓储中小微企业缓解资金压力。深入开展“一起益企”中小企业服务、防范化解中小企业账款拖欠、治理涉企乱收费等系列专项行动，鼓励各地加大“专精特新”企业培育力度，培育一批中小企业特色产业集群。

此外，抓好重点医疗物资和生活物资供应保障，每日对核酸检测和抗原检测试剂、疫苗、重点药物、医疗装备等开展生产调度和供应保障，摸排各地建设方舱和隔离设施所需的医疗装备。按日进行需求对接，确保生产稳定、供应充足。加强婴幼儿配方乳粉运行监测和服务，帮助婴配乳粉企业协调解决产品物流运输堵点断点问题，组织生产企业调动自有和协作单位配送力量保证供货，切实保障居民基本生活需求。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：建立汽车、集成电路等重点产业链龙头企业日调度机制
　　人民网北京4月18日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，4月18日上午，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开后，工业和信息化部组织传达会议精神，要求认真落实“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”的工作要求，细化实化各项举措，确保重点产业链供应链稳定畅通和企业正常生产经营。 工业和信息化部要求，抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业链龙头企业日调度机制，发挥产业链供应链畅通协调平台作用，加强前后方协同、上下游衔接，强化部省联动，保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅。…
让更多人看见 短视频平台汇聚环保力量
　　梭梭树，根系发达，主根弯曲下伸，具有抗旱、耐高温、耐盐碱、耐风蚀、耐寒等诸多特性，是一种极其重要的防风固沙植物，有沙漠卫士之称，在荒漠和半荒漠地区的分布广泛。 甘肃省武威市民勤县，位于河西走廊东北部，是古代丝绸之路必经之地，被腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠三面包围。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部