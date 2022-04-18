人民网北京4月18日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日财政部印发《关于做好2022年政府购买服务改革重点工作的通知》（以下简称《通知》），进一步加大政府购买服务改革力度、规范政府购买服务管理，继续推进事业单位政府购买服务改革。

《通知》指出，坚持尽力而为、量力而行，采取有力措施深入推进重点领域政府购买服务改革：积极推进政府购买城乡社区公共服务；加大政府购买公共卫生服务力度；推广政府购买基本养老服务；鼓励政府购买就业公共服务；做好政府购买教育公共服务工作持续推进其他领域政府购买服务改革工作。

《通知》提出，鼓励通过政府购买服务将适合市场化方式提供的服务事项交给社会力量承担，提升城乡社区服务效能，助推城乡社区公共服务体系建设；鼓励通过政府购买服务方式开展核酸检测、消毒消杀、防疫宣传等疫情防控工作，以及其他公共卫生服务工作，提高应对突发公共卫生事件能力；积极应对人口老龄化，鼓励有条件的地区务实拓展政府购买养老服务的领域和范围，优化城乡养老服务供给，支持社会力量提供日间照料、助餐助洁、康复护理等服务。

《通知》强调，准确把握政府购买服务范围，严禁将应当由政府直接履职的事项外包，严禁借政府购买服务名义变相举债融资或用工。

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